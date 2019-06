De primera

Tengo un cazo puesto sobre la vitrocerámica. Justo en este momento está a punto de echar a hervir. Voy a tomarme una infusión de cúrcuma con jengibre. Aunque está bastante asquerosa, porque es como remojar un trozo de pollo al curri en agua caliente, al menos tiene personalidad. El agua está ganando temperatura y la irrupción será drástica, ocurrirá en un instante dado, de golpe. Pese a lo cual, el punto de ebullición, el acto de alcanzarlo, es no más que el desenlace lógico de todo lo previo. Ni es un segundo, ni ocurre por azar. Todo lo encamina. El cazo esparce las ondas y el agua las recibe. Inerte, inmóvil, la taza espera sobre la encimera con la bolsita prieta. Y seca.

De pronto, el agua adquiere los grados, el cambio de estado es una realidad. Vierto el cazo con muchísimo cuidado. La taza pone «soy virgen (esta taza es antigua)» y recibe un agua cristalina, la que me suministra vía grifo Emasagra. Pero entra en contacto el agua con la bolsa y, pocos segundos después, todo se pone del color de la bilis, el jengibre se expande a través de todo el recipiente.

El jengibre es bastante feo y procede del sur de Asia. Ha recorrido medio mundo para hacerse amigo de la cúrcuma, que procede del suroeste de India. Ahora ambos están en mi taza, que refulge. Pese a lo cual, han sido solo unos segundos, pero también varios años. Todo ha conectado. El agua, todo el agua de mi cuerpo, se deja llevar por la fusión de la infusión. Me llega, es parte de mí, y todo ha encajado en un solo minuto. Pero todo comenzó con un recolector, con el ciclo hídrico, con las bolsitas vírgenes del señor Pompadour, y con el fuego de la vitro.

Algo similar ocurre en el fútbol. Estamos a punto de llegar al punto de ebullición. Pero el trabajo es previo, es coral. El ascenso es crucial para la ciudad y todos nos alegraremos mucho por ello, aunque resulta fácil alegrarse ahora. Lo que no resulta tan fácil es mantener los colores en los momentos malos, acompañar al equipo en cada partido, preservar la esperanza cuando las cosas no terminan de salir. Muchos granadinistas saben que esto no se consigue hoy. El ascenso no llegará hoy. El ascenso ha llegado, en el caso de que llegue, y ha venido llegando, siempre que alguien ha invocado la esperanza, los cánticos de guerra del equipo.

Siempre disfrutamos del resultado, pero pocas veces prestamos atención a todos los detalles que, con paciencia y dedicación, determinan el proceso.