Preocupante listeria Sábado, 31 agosto 2019, 01:46

La listeriosis progresa, dentro y fuera de Andalucía, y ya hay contabilizados cinco abortos y tres muertes ligadas a este brote bacteriano que inicialmente se vinculó al consumo de carne mechada fabricada por la empresa 'La Mechá', y que posteriormente hubo que relacionar con otros productos cárnicos de la misma procedencia. Aunque todavía no se conocen con pormenor los procesos de infección, de detección y de actuación sanitaria, todo indica que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pudo haber actuado con más celeridad en cuanto fue advertida por el Ayuntamiento de Sevilla de la aparición del brote. Y la diseminación de la bacteria tampoco ha sido debidamente controlada por el Ministerio de Sanidad, que tiene casi todas sus competencias transferidas, pero que no puede abdicar de la coordinación y el control. En la situación actual, lo urgente es contener el brote y procurar tratamiento a los afectados, pero acto seguido habrá que reconsiderar toda la política sanitaria para que no vuelva a repetirse un caso semejante.