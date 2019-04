La política, ¿vocación o profesión? Francisco Cano Bueso | Exdelegado de la Consejería de Salud en las provincias de Málaga, Córdoba y Granada FRANCISCO CANO BUESO Miércoles, 24 abril 2019, 23:26

En la mañana del día 27 de bril de 2016, ví y escuché atentamente una entrevista realizada a Ángel Gabilondo por María Casado en la 1 de TVE.

Me parecieron excelentes tanto la actitud serena del entrevistado como sus respuestas plenas de sentido común y de altura de miras, ingredientes que tanto escasean en los momentos políticos actuales.

Entiendo que las cuestiones que voy a plantear afectan, en mayor o menor medida, a todos los partidos. Pero, sin generalizar, y reconociendo que la actividad política, actualmente, es ejercida por muchas personas cualificadas, honestas y con verdadera vocación ideológica, y respetando profundamente el derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de nuestra Constitución que reconoce a todos los ciudadanos el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, el mal ejemplo dado por muchos políticos corruptos, ayunos de ideología y de vocación de servicio público, que fueron a la política a lucrarse, cayendo habitualmente en el ilícito, ha animado, mejor dicho incitado, a muchas personas a probar suerte en la política, incitación que se ha visto acentuada de manera creciente ante la falta de oportunidades, –especialmente para los jóvenes–, e incrementada hasta límites desconocidos por la tremenda crisis económica que desde hace ya más de una década está azotando a nuestro país.

Mucha gente, pues, ha visto en la política una oportunidad fascinante; un medio de vida en el que las oportunidades de medrar, con escaso esfuerzo, se adivinaban enormes.

La consecuencia ha sido obvia: la entrada en los partidos de una multitud de 'militantes', sin serlo, y, en consecuencia, pasado el tiempo, el acceso a los puestos de responsabilidad, orgánica o institucional, de una serie de personas sin preparación, sin más merito que el aval del líder de referencia que lógicamente es un componente del aparato del partido.

De otra parte, el fortalecimiento de los partidos, sin duda necesario al comienzo de nuestra reciente andadura democrática, con el tiempo dió lugar a un efecto perverso, esto es, la partitocracia que ha ido apartando a muchos ciudadanos de los partidos y buscar otros medios de participación política.

Los aparatos de los partidos, cuando llegan al poder hacen auténticas purgas de sus correligionarios precedentes, guardándose de seleccionar a personas con perfiles 'adecuados' que respondan a esos patrones de docilidad, fidelidad, obediencia, discreción y disponibilidad. Antes al contrario, se huye, frecuentemente, de seleccionar a personas con criterio propio capaces de aportar ideas, ya que esas personas pueden proyectar sombras que para nada agradan al líder que les ha prestado su aval.

Durante más de dos décadas las élites de los partidos gobernantes, especialmente preocupadas por conservar el poder, se han ido poltronizando y dedicadas a debates estériles, cuando no a enfrentamientos partidarios internos –que ni a los ciudadanos ni a la mayoría de los militantes interesan– a sobrevivir y perpetuarse en los cargos y estar pendientes de las puertas giratorias por si acaso perdían estos.

En esa deriva, no dudaron en pastelear con los partidos separatistas, sin percatarse, al menos aparentemente, que estaban incubando el huevo de la serpiente, ya que fueron cediendo progresivamente a sus demandas y consintiendo que se produjese un adoctrinamiento creciente de la población –especialmente en las escuelas–, que a la postre ha saltado por los aires como ha sucedido en Cataluña, una vez más, y ya veremos lo que el futuro nos depara en las comunidades privilegiadas de Euskadi y Navarra que abusando de la Disposición Adicional Primera de nuestra Constitución (en clara contradicción con los artículos 138.2 y 139.1), desde el inicio de nuestra aún joven etapa democrática, han mostrado su insaciabilidad exigiendo más y más transferencias y dejando latente en el fondo su ansia independentista.

Si a esto le unimos los incumplimientos de los programas electorales o de las promesas, a veces realizadas a bombo y platillo públicamente, y el desentendimiento de los verdaderos problemas que acucian a la sociedad, se explica el descrédito progresivo de la política, mejor dicho de los políticos. La desafección progresiva de los ciudadanos hacia la clase política ha alcanzado niveles desconocidos, hasta ser uno de los principales problemas denunciados por la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Todo ello ha producido, a mi juicio, cuatro efectos, al menos:

1. El nacimiento de una pléyade de políticos profesionales, sin más oficio que el de político.

2. El resurgimiento de nuevos partidos de corte radical-populista, con la consiguiente fragmentación del espectro político.

3. El recrudecimiento del secesionismo catalán, perfecta y silentemente planificado durante décadas. Y,

4. El riesgo de contagio del sentimiento separatista a otras Comunidades autónomas como Galicia, Valencia, Baleares, Aragón o incluso Andalucía que ya pretendieron introducir en sus estatutos de autonomía evocaciones a supuestos derechos históricos, como en su día hicieron las comunidades forales.

De aquellos polvos estos lodos.

De toda la argumentación, antes expuesta, insisto pues, nace la desconfianza y el recelo que los ciudadanos muestran hacia la clase política, como bien reflejan las encuestas.

Hay gente valiosa que podría estar en política y no quiere estar, en tanto que algunos de los que están no deberían estar. Al buen político, en mi opinión, como representante público, se le debe exigir honestidad, formación, dedicación, coherencia, prudencia y ejemplaridad, pero esto no es la regla en la actualidad.

La presencia de políticos mediocres ('profesionalizados') en la vida pública no es producto de la casualidad, sino que deviene de una selección adversa de los partidos, en tanto que personas capaces rehúyen implicarse.

En la coyuntura política actual se impone más que nunca la altura de miras que exhibía Gabilondo en su entrevista; el sentido de Estado y la búsqueda consensuada de las soluciones a los verdaderos e importantes problemas que agobian a los españoles y a España.