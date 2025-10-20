Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
A la última

Planetario

Pío García

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:01

Comenta

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta. ¡Ese es el puesto bueno! Sostengo esa ambición profesional desde que ... una vez estuve en la gala de entrega de los premios, hace ya treinta años. A los periodistas nos trataron a papo de rey y esa suele ser una estrategia eficacísima para convertirnos en seres algodonosos, leves y simpáticos como angelotes de Murillo. A las nueve de la noche, un poco antes de que el jurado se sentara oficialmente a debatir, bajó por las escaleras, como una insólita vedette, Fernando Schwartz, diplomático, novelista y (oh, cielos) presentador de Canal Plus. El hombre pasó cierto apuro porque se vio de pronto rodeado por una tupidísima nube de fotógrafos y no sabía cómo decir que bueno, que vete tú a saber, que por qué tanto revuelo, que la vida es una tómbola, tóm-tóm-tómbola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  5. 5 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  6. 6 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  7. 7

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  8. 8

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  9. 9 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  10. 10

    Pega a un policía local de Granada y alega que el agente le dio miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Planetario