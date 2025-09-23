Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ni siquiera la señora Von der Layen, de la que uno hubiera esperado una cierta severidad de institutriz germánica, se condujo con un mínimo decoro en la Casa Blanca

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:34

Ante la ola de ultraderecha que nos invade, nuestra única esperanza son los caballos. En el género humano podemos confiar poco. Mi perro Curtis se ... comporta con mayor dignidad cuando le doy de comer que el señor Rutte, secretario general de la OTAN, que se le puso a hacer piruetas y monerías a Trump como si le llevara trocitos de jamón de york escondidos en el bolsillo. Ni siquiera la señora Von der Layen, de la que uno hubiera esperado una cierta severidad de institutriz germánica, se condujo con un mínimo decoro en la Casa Blanca y prefirió asumir el papel ornamental y no demasiado intrépido de las gatitas de angora. Tampoco esperamos ya grandes cosas de la señora Kallas, alta representante de la UE para la política exterior, que, en lugar de cantarle a Netanyahu la Traviata, como hubiera cuadrado con su apellido, va susurrándole nanas con timidez.

