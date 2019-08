¿Picar piedras o construir catedrales? Arranca un nuevo curso. Un tiempo que viene con propósitos en todos los ámbitos, y es por tanto una oportunidad para dejar de mirar al suelo. Una ocasión para elevar la mirada y levantar monumentos MANUEL MARTÍN GARCÍA Domingo, 1 septiembre 2019, 02:22

Más que una fábula o un cuento medieval en torno a la construcción de Notre Dame, la frase es una metáfora usada en cursos de dirección y management y no precisa explicación. Está claro que, para algunos trabajadores, su actividad laboral es cumplir con la tarea encomendada –anodina, secundaria–, y por el puro deber y salario.

Pero hay quienes se elevan para mirar a lo alto, se saben eslabones necesarios de un proyecto global mayor, dan sentido a su cometido, por insignificante que sea.

Arranca un nuevo curso escolar, universitario, político, empresarial, familiar, laboral… un tiempo que viene con propósitos en todos los ámbitos y es por tanto una oportunidad inmensa para dejar de mirar al suelo, al pedrusco, una ocasión para elevar la mirada y levantar monumentos.

Picamos piedras o construimos catedrales en gran medida en función de la actitud personal y de la fuerza interior, pero también es cierto que somos mejores canteros –más productivos y motivados– de la mano de los mejores capataces y responsables de obra. Resulta obvio.

Al respecto y, por seguir con el ejemplo de las piedras, se me viene a la cabeza el conocido como 'efecto Pigmalión' basado en un mito griego: el escultor que se enamoró tanto de la estatua que había tallado que, al final, ésta acabó cobrando vida. Es decir, las expectativas que tenemos sobre alguien, determinan e influyen decisivamente en ese alguien. Si eres valorado y apreciado, te sientes valorable y apreciable y te comportas como tal. Por el contrario, si la visión de subordinados, amigos o colaboradores resulta negativa, esto afectará decisivamente en su autopercepción y rendimiento, y acabará por cumplirse la expectativa creada.

Es decir, cualquier empresa humana precisa de líderes que arrastren a otros a dar lo mejor de sí mismos para lograr los mejores objetivos; gente que tire hacia arriba: formando, motivando, atendiendo a capacidades y necesidades, ayudando, confiando, alentando.

Para ello, primero, el líder ha de ser capaz de conducirse a sí mismo hacia la excelencia; segundo, ha de ser ejemplar y, tercero, ha de conducir a otros hacia ambos puertos: excelencia y ejemplaridad. Visto así, es obvio que demasiados poderosos no son líderes, aunque oficialmente figuren.

El sociólogo Max Weber contrapuso ambos términos: poder frente a autoridad.

Así, en su planteamiento, 'poder' es la capacidad para forzar o coaccionar a alguien para que –pese a no estar de acuerdo– haga tu voluntad debido a su posición de fuerza. El motor es la imposición, el castigo, la desconfianza, la amenaza o el temor. Picarás piedras porque yo lo digo, como yo lo imponga, cuando a mí me parezca y porque, de lo contrario, vendrán represalias.

Por contra, el autor definió la 'autoridad' como un arte, el de conseguir que la gente haga voluntariamente algo, partiendo de la plena confianza en el valor, la virtud, el conocimiento del líder, en su excelencia y capacidad de hacer el bien o de hacerlo bien. Frente al miedo o la coacción, funciona la motivación, el afán compartido, la confianza, el compromiso, la libertad. Construimos catedrales, las mejores, porque tienen un gran valor para nosotros y sirven a otros.

Acabo con un tercer ejemplo también referido a piedras, a mármol para ser exactos. El artista Miguel Ángel se propuso esculpir el 'David' partiendo de un bloque de mármol desechado, una pieza que estaba inutilizada por contener una inmensa grieta. El autor definía su trabajo como un simple extraer, hacer salir la forma o la vida que estaba atrapada dentro de la piedra: «Vi el ángel en el mármol, y tallé hasta que lo puse en libertad».

Del mismo modo que de un bloque en bruto de un material arrinconado puede brotar una colosal escultura, es también posible extraer lo mejor de aquellos con quienes a diario trabajamos, si nos ponemos a ello. Y esta política laboral surte efectos positivos: una apuesta por el talento atrapado en las personas, un nuevo paradigma basado en la confianza y en la identificación de todos con proyectos participativos, inclusivos e ilusionantes.

No es este el momento de atmósferas laborales competitivas que asfixien; no es tiempo de jefes imperativos que sometan a la gente; no es el momento de la confrontación sindical… Grandes experiencias de éxito como Netflix, Google o Twitter vienen con otros aires y otras culturas corporativas que ponen a las personas en el centro de la prosperidad empresarial.

Septiembre ha llegado a fábricas y oficinas, a colegios y talleres, a juzgados, hospitales, despachos y parlamentos. El mes se nos vino encima con su calendario implacable de cosas pendientes, de facturas por pagar, de terribles madrugones, prisas nuevas y otros atascos.

En septiembre despega el año, se estrena el trabajo, que es el pan de cada día, tan sagrado. Y, aunque este mes, aún caluroso, se lleve consigo lo mejor de todo el año –los días largos de descanso y vacación–, es también una 'promesa' que anuncia nueva estación y regala otros afanes mejores.

En este septiembre nuevo que llega ya, me quiero agarrar fuerte a la ilusión de construir catedrales, convencido como estoy de que, en cada parcela de vida ordinaria de la gente común, cabe un proyecto gigante, una catedral inmensa o el 'David' de Miguel Ángel.