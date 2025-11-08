De las declaraciones en papel al control tributario en tiempo real

Durante las últimas décadas, la Administración tributaria española ha experimentado una transformación sin precedentes. Lo que comenzó como un sistema basado en la confianza y ... el control a posteriori –con declaraciones en papel y comprobaciones limitadas y selectivas– ha dado paso a un modelo digital en el que Hacienda recibe información prácticamente en tiempo real.

Esta evolución no solo ha cambiado la forma en que las empresas cumplen con sus obligaciones, sino también la propia relación entre los contribuyentes y la Administración. De hecho, podríamos decir que España ha pasado de una Hacienda «reactiva» a una Hacienda «predictiva».

De los modelos informativos al cruce masivo de datos

Históricamente, el sistema tributario español descansaba en la autoliquidación: eran los propios contribuyentes quienes calculaban y declaraban sus impuestos. La función de Hacienda era principalmente verificar, con posterioridad, la veracidad de esas declaraciones.

Como los recursos de inspección eran limitados, se idearon herramientas que permitiesen cruzar datos de terceros para detectar incoherencias. Surgieron así los modelos informativos, que permitieron a la Administración acceder a información suministrada por bancos, empresas, notarios o Administraciones Públicas.

El modelo 347, implantado en 1986, fue uno de los más emblemáticos: obligó a declarar operaciones con terceros superiores a 3.005,06 euros anuales –antes del euro, 500.000 pesetas–, permitiendo cotejar ventas y compras entre contribuyentes.

A partir de ahí, Hacienda amplió el espectro con otros modelos informativos que hoy resultan igualmente conocidos, como el modelo 190 –Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta–, el modelo 180 –retenciones sobre alquileres– o el modelo 349 –operaciones intracomunitarias–.

La creación de la AEAT en 1992 supuso un punto de inflexión. La nueva Agencia nació con autonomía funcional y mayores medios técnicos, y comenzó un proceso de digitalización que marcaría el rumbo de los años siguientes: presentación telemática de declaraciones, borradores de IRPF, sede electrónica y sistemas de análisis automatizado de riesgo.

A finales de los 90 y principios de los 2000, Hacienda ya disponía de una enorme cantidad de datos procedentes de terceros, lo que hizo posible la generación del borrador de la declaración de la Renta del ejercicio 2003. Aquello evidenció que la Administración conocía, antes de la declaración, prácticamente toda la información relevante de millones de contribuyentes.

El salto al control casi en tiempo real: el SII

El gran salto cualitativo llegó en 2017 con la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) en el ámbito del IVA. Este sistema obligó a las grandes empresas –y a quienes voluntariamente se acogieran– a remitir los detalles de sus facturas emitidas y recibidas a la AEAT en un plazo máximo de cuatro días.

Por primera vez, la Agencia Tributaria empezó a recibir la información de facturación en tiempo casi real, lo que eximía a las empresas acogidas al SII de la obligación de presentar modelos informativos como el 347 o el 390 y ofrecer servicios de asistencia inéditos. Estas empresas podían comprobar, en la sede electrónica, si sus clientes y proveedores habían declarado las mismas operaciones.

El impacto del SII fue doble: reforzó el control tributario y mejoró la asistencia al contribuyente cumplidor. La AEAT logró detectar con más rapidez comportamientos de riesgo y fraudes de IVA, como las redes de facturación ficticia o los carruseles.

Aunque el sistema afectó inicialmente a unas 60.000 empresas, su influencia ha sido estructural: marcó el inicio de un modelo de «control continuo de transacciones» que hoy se expande a todos los niveles.

El nuevo marco técnico: los sistemas informáticos de facturación (SIF)

Tras el éxito del SII, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal abordó un problema emergente: el uso de programas informáticos que permitían llevar una «doble contabilidad» o eliminar ventas.

En desarrollo de esta ley, se aprobó el Real Decreto 1007/2023, que establece los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas de facturación en España. La norma impone que toda factura emitida debe ser íntegra, verificable, trazable e inalterable, incorporando mecanismos técnicos como el hash encadenado –que enlaza cada factura con la anterior, impidiendo su eliminación sin dejar rastro– y la firma digital de los registros.

A partir de 2026, las empresas y profesionales deberán utilizar programas certificados o adherirse al sistema VeriFactu, creado por la AEAT. Este sistema permitirá incluso remitir las facturas directamente a Hacienda en el momento de su emisión, automatizando la llevanza de los Libros registro de IVA.

La Agencia ofrece, además, una aplicación gratuita en la nube para que pymes y autónomos puedan emitir facturas electrónicas conforme a la norma, y voluntariamente enviar sus datos al fisco.

Conviene destacar que la propia AEAT ha aclarado que no se considera Sistema Informático de Facturación el uso de Excel u hojas de cálculo cuando se emplean únicamente para introducir, imprimir y conservar facturas, sin generar automáticamente los Libros registro. En ese caso, el reglamento VeriFactu no es aplicable, aunque si la hoja de cálculo incorpora macros o automatismos contables, sí pasará a considerarse SIF.

La factura electrónica obligatoria: una revolución empresarial

En paralelo, la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas –Ley «Crea y Crece»–, ha establecido la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (B2B). Su finalidad es doble: fomentar la digitalización y combatir la morosidad, al dejar constancia de todas las operaciones comerciales.

Una vez aprobado el reglamento de desarrollo, las empresas con facturación superior a ocho millones de euros dispondrán de un año para adaptarse; el resto, de dos. Las facturas deberán emitirse en formato electrónico estructurado –Facturae, UBL o similar– y cumplir los estándares técnicos que garanticen interoperabilidad.

Estas reformas convergen con el paquete europeo «VAT in the Digital Age» (ViDA), que prevé que la factura electrónica estructurada sea obligatoria en operaciones intracomunitarias a partir de 2030. España, una vez más, se adelanta a ese horizonte, preparando un sistema de control plenamente digital.

Los modelos forales y la tendencia internacional

Las Haciendas forales vascas han ido incluso un paso por delante con el sistema TicketBAI, que obliga a emitir cada factura mediante un software certificado y a comunicarla inmediatamente a la Hacienda foral correspondiente. Bizkaia ha ido más lejos con su proyecto Batuz, que integra TicketBAI con los libros electrónicos de operaciones económicas.

A nivel internacional, Italia fue pionera en la Unión Europea al hacer obligatoria la factura electrónica en 2019, reduciendo así el fraude fiscal. México y otros países latinoamericanos demostraron también que la digitalización masiva de la facturación puede aflorar enormes bolsas de economía sumergida.

España sigue esa misma línea, con un modelo híbrido que combina control en tiempo real y servicios de asistencia automatizados.

Conclusión: una Hacienda más eficiente, pero también más vigilante

El recorrido de la Hacienda española refleja una transición desde el control posterior y selectivo hacia el control continuo y digital. Cada paso –de los modelos informativos al SII, de los programas certificados al VeriFactu, y de las facturas en papel a las electrónicas– ha reforzado el control y reducido el margen para la evasión.

Sin embargo, no puede ignorarse que este avance también plantea un debate de fondo. A medida que la Administración conoce cada vez más detalles de la actividad económica de los contribuyentes, la frontera entre el control legítimo y la intromisión en la privacidad se vuelve más difusa.

Ya son varios los años en los que la Agencia Tributaria tiene acceso a las cuentas bancarias de todos los contribuyentes, pudiendo conocer con precisión nuestros movimientos financieros: dónde gastamos el dinero, cuánto gastamos y qué ingresos efectuamos. Incluso los ingresos en efectivo no declarados pueden ser detectados con relativa facilidad cuando se cruzan los datos bancarios, las operaciones con tarjeta o los modelos informativos de terceros.

En este contexto, la implantación de los nuevos Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) y del VeriFactu no es sino un paso más en esa tendencia de control total. Cada factura, por pequeña que sea, quedará registrada de forma indeleble, y la Administración dispondrá de una imagen cada vez más completa de la vida económica de los ciudadanos.

Muchos profesionales seguirán utilizando métodos tradicionales –como las facturas en Excel– dentro de la legalidad, aunque está por ver si quienes no se acojan a los sistemas VeriFactu serán objeto de mayor atención o comprobaciones.

Lo que es indudable es que la Hacienda del siglo XXI será una Hacienda digital, conectada y analítica. La gran pregunta es hasta qué punto este progreso tecnológico dejará espacio para los derechos más íntimos e inviolables del contribuyente, en un entorno donde el control es cada vez más exhaustivo.

Quizá el gran problema de fondo sea que la Administración, que debería estar al servicio del contribuyente, parece haber invertido ese principio esencial: ahora es el contribuyente quien está al servicio de la Administración.

Desafortunadamente, avanzamos hacia un modelo en el que somos cada día más súbditos y menos ciudadanos.