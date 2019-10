Las palabras vividas El patio de los Nenoes Tengo muchas ganas de rastrear todas las imágenes, buscando ecos de Lorca, pero también para constatar cómo se ha filtrado la realidad de nuestro entorno bajo los acordes, pero sobre todo en su texto, de Las palabras vividas FERNANDO FEDRIANI GRANADA Jueves, 17 octubre 2019, 23:34

Diría que hoy sale a la venta el nuevo disco de Quique González. Pero como los discos ya no se venden, mejor lo reformulo. Lo plasmaré más bien como «hoy escucharé por vez primera el disco de Quique González». Siempre he pensado que sus discos nacieron para ser escuchados en los coches. Pese a lo cual, seguramente lo pongamos en Spotify mientras juego al FIFA con mi mujer. Creo que Delantera mítica estaba diseñado para tal fin. Eso he creído siempre, al menos.

Ah, ya. Para que este artículo entre en Ideal lo tienes que conectar con Granada, dice mi vocecilla interior, recordando las palabras de Eduardo Peralta. Es que resulta que… las letras son de Luis García Montero. Por tanto, tengo muchas ganas de rastrear todas las imágenes, buscando ecos de Lorca, pero también para constatar cómo se ha filtrado la realidad de nuestro entorno bajo los acordes, pero sobre todo en su texto, de Las palabras vividas.

Daiquiri blues es mi disco favorito. Si tuviese que recoger en una hora todo lo que la música puede hacerme sentir, esa sería mi elección. Y el mayor problema que tienen los discos inigualables es que son muy difíciles de superar, claro está. Tal es así que, por pura nostalgia, ¿existe alguna opción de que me despierte fervor este nuevo lanzamiento? Y puede ser, quizá, que solo exista redención en virtud del nuevo enfoque. ¿Será poesía recitada con una guitarra, ganarán las palabras o la música? Que se sepa, nunca Luis García Montero ha compuesto las letras de todo un disco.

Pero será un reto porque, no nos engañemos, algunas veces las letras y la música no se llevan nada bien. Algunas veces la misma pieza relata en paralelo dos historias que no son cómplices. Tantas y tantas veces una canción me gusta a pesar de su letra o una letra me gusta a pesar de su melodía. Pero qué difícil es hacer que las cosas encajen.

En fin. El aviso queda hecho. Talento tienen ambos, aunque es cierto que Quique González lleva una temporada en la que está demasiado perezoso y ha bajado su propio nivel de autoexigencia, en mi opinión. Eso sí, mi interés lo tienen. Si tan solo han conseguido crear algo tan fascinante como «Aunque tú no lo sepas», ya habrá valido la pena la espera.