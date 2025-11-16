Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La acequia de las Viñas de El Padul. J. E. Gómez

El renacer del agua

La acequia de las Viñas de El Padul, entre la memoria vecinal y el abandono institucional

Pablo Diego García Durán

Universidad de Córdoba

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:36

En el corazón de la Vega de Granada, entre antiguas viñas y olivares, aún fluye — aunque de forma intermitente— la acequia de las Viñas de ... El Padul. Durante siglos fue el alma del paisaje agrícola y la garantía de sustento para generaciones de vecinos. Hoy su historia resume, en apenas unos metros de agua y barro, la fuerza y la fragilidad del patrimonio rural andaluz.

