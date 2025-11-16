El renacer del agua

En el corazón de la Vega de Granada, entre antiguas viñas y olivares, aún fluye — aunque de forma intermitente— la acequia de las Viñas de ... El Padul. Durante siglos fue el alma del paisaje agrícola y la garantía de sustento para generaciones de vecinos. Hoy su historia resume, en apenas unos metros de agua y barro, la fuerza y la fragilidad del patrimonio rural andaluz.

La acequia nació en 1735 gracias al esfuerzo conjunto de los paduleños. En cabildo abierto, el gobernador Agustín García promovió su construcción para llevar el agua del río Dúrcal hasta la Ermita de San Sebastián, regando los pagos de viñedos y olivares. Los vecinos financiaron la obra, adjudicada al maestro alarife Juan de Ribas por 33.000 reales de vellón.

La documentación que lo acredita se conserva en el Archivo del Colegio de Notarios de Andalucía Oriental, dentro del protocolo del escribano Martín Alonso de Soto. En esos textos se detalla, además, que Ribas obtuvo autorización para construir un molino harinero, reflejo del vínculo entre el agua y la economía rural.

Aquel canal no solo aseguraba el riego: garantizaba agua limpia para la población y fortalecía la economía agrícola del municipio. Fue una obra pionera dentro del espíritu reformista de la monarquía borbónica, que impulsaba proyectos hidráulicos como motores de progreso.

Del esplendor al abandono

Durante más de doscientos años, la acequia alimentó la vida agrícola del Padul. El agua recorría zonas como la Fuente de la Raja, la Umbría Chipé o el Cortijo Chaqueta. Cada primavera, los vecinos limpiaban el cauce y reparaban los partidores en faenas comunales que reforzaban los lazos sociales. El agua era un bien compartido y símbolo de cooperación.

Pero, a mediados del siglo XX, comenzó su declive. La emigración rural vació los campos, la apertura de pozos eléctricos facilitó el riego individual y el mantenimiento comunal cayó en el olvido. Las autoridades municipales, ignorando su deber de conservar una infraestructura pública, dejaron de intervenir.

Desde 2021, su recuperación ha sido objeto de debate político y arma electoral

Durante mucho tiempo se señaló a la construcción de la carretera nacional N-323, en los años ochenta, como la causa de su desaparición. Si bien la obra cortó caminos y alteró el terreno, el abandono no fue consecuencia exclusiva de la carretera. Pesaron otros factores: la pérdida de población agraria, la falta de inversiones, el deterioro del cauce y la desidia institucional.

Desde los años cincuenta, el Ayuntamiento fue dejando de asumir sus responsabilidades sobre la acequia, pese a ser de titularidad municipal. Décadas después, la Plataforma Vecinal por la Acequia del Padul demostraría con documentación oficial que el canal seguía siendo propiedad del pueblo, aunque durante cuarenta años permaneciera seco.

Un pueblo que resiste

En 2021, un grupo de vecinos decidió devolverle la vida. Con herramientas propias, trabajo voluntario y mucha perseverancia, comenzaron a limpiar el cauce y a presionar a las administraciones. El agua volvió a correr por algunos tramos, y el pueblo recuperó no solo una infraestructura, sino también parte de su memoria colectiva.

«Verla correr otra vez fue como recuperar un trozo de nuestra historia», recordaba uno de los participantes. La recuperación tuvo un profundo valor simbólico: demostró que la unión vecinal podía más que la indiferencia institucional.

Hoy la acequia vuelve a regar algunos huertos y sirve como espacio de encuentro para iniciativas culturales y medioambientales. Su resurgir se ha convertido en ejemplo de cómo la ciudadanía puede rescatar su propio patrimonio cuando las administraciones fallan.

La historia de la acequia también refleja la evolución política del municipio. Su origen fue un modelo de participación ciudadana: un cabildo abierto en el que los vecinos decidieron organizar y financiar un bien común. Con el paso del tiempo, ese espíritu se fue diluyendo entre intereses privados, abandono institucional y promesas incumplidas.

Desde 2021, su recuperación ha sido objeto de debate político y arma electoral, utilizada por distintos partidos sin compromisos efectivos. Los vecinos lo saben y temen que la acequia se convierta en un símbolo vacío si no se garantiza su mantenimiento.

La acequia de las Viñas de El Padul no es solo un canal de riego: es un testimonio vivo de la historia de la comunidad. Construida por la voluntad popular, olvidada por la dejadez municipal y recuperada por la acción vecinal, simboliza la relación entre el agua, la identidad y la responsabilidad colectiva.

Su historia recuerda que el patrimonio no se conserva en los museos, sino en el territorio, en la memoria y en el compromiso de quienes lo habitan. Si el agua vuelve a correr, no será solo por la fuerza del cauce, sino por la de un pueblo decidido a recuperarla.