Nuevas oportunidades para la judía

El cultivo de judía en el sudeste español, y en particular, en la provincia de Almería ha venido a menos. Tan solo algunos agricultores de la Alpujarra siguen cosechando la vaina fresca de judía en cultivos de verano, en huertos de poca extensión, con excelente calidad de agua de riego. Y es que el cultivo en invernadero de judía conlleva bastante mano de obra, y, por ende, un gasto excesivo difícil a veces de asumir a tenor de los precios que pagan las grandes cadenas de supermercados de destino. A esta circunstancia hay que añadir que la producción de semilla de judía no tiene el mismo interés para las empresas dedicadas a la mejora genética y desarrollo de nuevas variedades, como lo tienen en el resto de las hortalizas (tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, calabacín, etc.).

Debido a la estructura de la flor de esta especie, que es una leguminosa, resulta muy complicado obtener híbridos similares a las de otras hortalizas, razón por la que la semilla de judía comercial corresponde a variedades que se denominan líneas puras u homocigóticas, que el propio agricultor puede mantener, tal y como lo han hecho nuestros antepasados durante muchas generaciones.

Estos y otros factores han hecho que en la actualidad el cultivo de judía se haya trasladado fundamentalmente a Marruecos, donde se producen muy pocos tipos de judía, con costes económicos que son rentables para tal zona de producción. Eso sí, la calidad externa y el sabor de las vainas frescas de judías dejan mucho que desear, lo que también ha contribuido a cierto desapego del consumidor hacia esta exquisita y nutritiva verdura. En definitiva, poca producción, con muy escasa diversidad de producto fresco y calidad mejorable.

En un intento de revitalizar el cultivo de esta excelente hortaliza, la mejora genética y la biotecnología abordan un proyecto denominado +BEAN (Mejora de variedades de judía común a través de estrategias de mejoramiento basadas en el conocimiento para diversificar y estimular el sector agroalimentario), financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación (CPP2021-008697) y en el que participan Ramiro Arnedo S.A., la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), la Universidad de Almería, Ultracongelados Virto SAU y Agroponiente Natural Produce S.L. El objetivo de esta iniciativa no es otro que aumentar la oferta de variedades de judía que llegan al mercado, con colores y tamaños de vaina diversos, y siempre con sabor y calidad nutricional. A partir de cultivares y germoplasma conservado por los investigadores de la MBG, los resultados alcanzados han sido realmente exitosos. A través de un programa de mejora genética convencional y la utilización de herramientas genómicas se ha obtenido una notable diversidad de variedades comerciales que abarcan los tipos de judía plana y redonda, con distintos tamaños y colores, en los que prima la calidad organoléptica del producto. Junto a ello, nos propusimos como reto fundamental incorporar a estas variedades la resistencia a nematodos, un patógeno presente en la mayoría de los suelos cultivados, y que causa pérdidas importantes en las cosechas.

Pues bien, en este caso, las técnicas de secuenciación masiva y de cartografía genética han hecho posible identificar aquellas regiones del genoma de la judía donde residen los genes responsables de la resistencia a nematodos, lo que sin duda nos está permitiendo dotar a estas nuevas variedades de una característica esencial para los agricultores y con ello, mejorar la rentabilidad del cultivo de esta leguminosa. En definitiva, la conjunción de los intereses de productores y consumidores, con la colaboración de empresas privadas y centros de investigación, han dado una nueva oportunidad para que el cultivo de judía vuelva a tener el protagonismo necesario en la horticultura almeriense, y lo que es más importante, que los consumidores puedan elegir entre una gama amplia de producto de calidad. Los retos del proyecto antes mencionado no hubiesen sido posibles sin un buen conocimiento agronómico y genético, que, de manera conjunta, han demostrado, una vez más, la importancia de la biotecnología al servicio de los productores y los consumidores de frutas y hortalizas.

