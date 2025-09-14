Normalidad con acento almeriense

David Baños Periodista Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Ya sí que hemos vuelto a la rutina. Empezaron los coles y la mayoría de los mortales hemos regresado al trabajo, aunque todavía quedan por ahí algunos afortunados apurando el buen tiempo de septiembre sin la saturación de los meses precedentes.

También nos hemos dado de bruces otra vez con los atascos, en una ciudad que sigue levantada. Almería está llena de vallas, camiones, grúas y polvo, desde el puerto hasta La Vega de Acá, pasando por el Paseo, la Puerta Purchena, Sierra Alhamilla o la Avenida del Mediterráneo. Todo sea por la transformación prometida.

Si todo va bien, el año que viene o el siguiente, siempre antes de las elecciones municipales de mayo de 2027, estará todo a estrenar. Lo que no creo que llegue a tiempo, permita mi incredulidad, es el AVE. A la Alta Velocidad habrá que echarle uno o dos años más para que pueda prestar servicio a los ciudadanos.

Tampoco estará, seguro, la conexión ferroviaria con el Poniente de la provincia. ¡Qué barbaridad! Una comarca que suma 300.000 habitantes, poco menos de la mitad de la población total provincial, condenada a comunicarse mediante una autovía que siempre está colapsada. Y es que el Gobierno Central ha vuelto a asegurar que no contempla ni tan siquiera realizar el estudio de viabilidad.

Es normal que desde el Ayuntamiento de El Ejido y la Mesa del Ferrocarril hayan puesto el grito en el cielo. No hay que ser ingeniero de la NASA para reconocer el interés social y comercial de una línea de cercanías desde Adra hasta Almería. Hace décadas que se viene reclamando, sin que ninguno de los ejecutivos que ha pasado por la primera fila de la bancada del Congreso de los Diputados haya mostrado interés en el tema... ¡Una pena!

Mientras tanto, seguirán tratando de convencernos de la necesidad de emitir menos CO2 a la atmósfera, motivándonos para cambiar los coches con motores de combustión por híbridos o eléctricos ¿Alguien ha hecho la cuenta del número de vehículos que van y vienen por ese tramo de la A7 a diario? La Inteligencia Artificial me dice que 75.000 de media, entre motocicletas, turismos y vehículos de transporte, en el tramo más transitado, entre Almería y Roquetas de Mar.

La movilidad es una de las asignaturas pendientes en nuestra tierra ¿Por qué cogemos los almerienses el coche para todo? Por la falta de alternativas prácticas y reales para los ciudadanos ¿Acaso alguien cree que un tranvía o un metro hasta la Universidad o Torrecárdenas no sería rentable? Pues hoy por hoy no hay previsión de que lo puedan ver nuestros ojos en el futuro.

Tampoco observaremos cambios en el único medio de transporte disponible en condiciones 'normales' para largas distancias, el avión. No el tren no es un medio de comunicación, en las condiciones actuales, es un instrumento de tortura. Los vuelos siguen siendo pocos y caros o muy caros. Digo yo, que en base a lo que pagamos la mayoría por ir y venir de Madrid, podrían ponernos aviones con todas sus plazas en 'first class'. La normalidad ha vuelto y como es normal, nada va a cambiar por arte de magia, sólo porque las vacaciones se hayan acabado y usted y yo tengamos que lidiar con los mismos problemas de siempre.

