Música reptiliana

De cada recuerdo sentimental posiblemente haya una banda sonora que tiene la habilidad de transportarnos a esa época con un poder evocador que puede ser ... arrasador, pues somos capaces incluso de rememorar olores, sabores y estados de ánimo. ¿Nuestro cerebro juega contra nosotros o es un mecanismo que sirve para señalarnos que tenemos un pasado y que hemos ido construyendo nuestra vida a base de momentos de similar trascendencia? Hay un poco de todo, pero habrá que señalar con el dedo a los responsables de estas situaciones que nos pueden dejar noqueados, sin saber por dónde nos ha venido el bofetón.

El área límbica, nuestro archivo sentimental

El principal mecanismo cerebral relacionado con el recuerdo de, por ejemplo, un antiguo amor, especialmente si es muy emotivo, involucra al sistema límbico (llamado vulgarmente cerebro reptiliano), particularmente el hipocampo (básico para la formación y recuperación de la memoria) y la amígdala (que añade la explosiva carga emocional al recuerdo).

Cuando escuchamos esa canción, el hipocampo recupera el contexto del recuerdo, y la amígdala inmediatamente reactiva las sensaciones emocionales asociadas a esa persona. Es como si la música actuara como una llave muy especial que abre recuerdos y sensaciones que nos pueden dejar, a veces, en un lamentable estado de aturdimiento.

Una isla donde refugiarse

¿Y si lo recordamos adrede, acaso es una especie de castigo que nos autoinfligimos? No exactamente: a veces, esos recuerdos pueden ser un faro que nos ayude a poner en orden nuestro presente. En lugar de que la amígdala dispare la alarma o la tristeza, la estaríamos empleando para asociar ese recuerdo con una sensación de seguridad o consuelo pasado, usándolo, curiosamente, como un ancla emocional positiva.

También estaríamos accediendo a una memoria específica (el refugio) donde el córtex prefrontal haría su aparición para modular de manera consciente nuestro estado de ánimo actual, alterado por el «reptiliano» hipocampo, en lugar de dejar que el recuerdo nos arrastre irremediablemente al abismo de la melancolía, poniéndome cursi. Es una forma activa de afrontamiento que hace que ese recuerdo nos sirva de herramienta muy útil para entender y arreglar nuestro presente.

Recuperación de recuerdos

Pero, aparte de inundarnos de melancolía, la música relacionada con emociones puede servir también para recuperar recuerdos en personas con deterioro cognitivo, activando la memoria a largo plazo. Además, determinadas canciones pueden evocar emociones que facilitan la conexión con recuerdos, incluso cuando otras formas de comunicación son difíciles. Y una cosa fundamental: la música puede reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, lo que beneficia el bienestar general.

Banda sonora

Podemos crear una playlist de una época especial de nuestra vida y obtendremos, sin querer, un mapa de nuestras emociones en nuestro smartphone. Pero hay que andarse con cuidado: pueden llevarnos a idealizar nuestro pasado, como el tráiler de una película ñoña, y ahí caeríamos en una trampa, pues ocultan los sinsabores que se fueron acumulando hasta hacer zozobrar esa idílica relación. Pensemos mejor en el presente y sus canciones, que serán la banda sonora de nuestra memoria futura. Eso sí, elijamos bien esos temas, no sea que se adosen a nuestro cerebro al lado de las emociones y se nos cuele algún perreo reguetonero que nos acompañe como un castigo en nuestros recuerdos. Quien avisa no es traidor.