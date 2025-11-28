Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Común Mente

Música reptiliana

«Podemos crear una playlist de una época especial de nuestra vida y obtendremos, sin querer, un mapa de nuestras emociones en nuestro smartphone. Pero hay que andarse con cuidado: pueden llevarnos a idealizar nuestro pasado»

Miguel Arranz

Psicólogo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

De cada recuerdo sentimental posiblemente haya una banda sonora que tiene la habilidad de transportarnos a esa época con un poder evocador que puede ser ... arrasador, pues somos capaces incluso de rememorar olores, sabores y estados de ánimo. ¿Nuestro cerebro juega contra nosotros o es un mecanismo que sirve para señalarnos que tenemos un pasado y que hemos ido construyendo nuestra vida a base de momentos de similar trascendencia? Hay un poco de todo, pero habrá que señalar con el dedo a los responsables de estas situaciones que nos pueden dejar noqueados, sin saber por dónde nos ha venido el bofetón.

