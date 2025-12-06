Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Sopa de ganso'

Si el legislador de 1995 suprimió la amnistía como causa de la exención de la responsabilidad criminal es, sin duda, porque ninguna consideración le merecía y optó por su desaparición, al tiempo que mantenía el indulto

Miguel Ángel del Arco Torres

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:17

¿Recuerdas alguna sentencia peor en la historia jurídica que la de la amnistía?

–Puede venir otra peor. En ello están. Se augura un ... futuro bien inquietante. Si fuera otro país sería curioso saber en qué queda esto, pero –¡madre mía!– es el nuestro.

