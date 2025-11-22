«¿Tropezáis con uno que miente?, gritadle a la cara: ¡mentira! y ¡adelante!... ¿Es que con eso se borra la mentira…? ¿Quién ha dicho que ... no? La más miserable de todas las mentiras… es decir que nada se adelanta con denunciar un ladrón porque otros seguirán robando… Sí, hay que repetirlo… habríase acabado el embuste de una vez para siempre».

Miguel de Unamuno, 'El sepulcro de Don Quijote'

Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, hace publicidad de la bondad de la sentencia que consagra la amnistía: «Me extrañaría que España fuese el único país de la UE que no pudiese aprobar su Parlamento una amnistía». Pero no se trata de «una amnistía», sino de «esta amnistía», la de Juntos por Cataluña, la del prófugo Puigdemont, la del presidente Sánchez.

Se aparecen –como fantasmas– los precedentes históricos, frases, dudas, vueltas, revueltas, verdades, medias verdades, mentiras y una consiguiente vulneración de actos propios. Todo de primero de Derecho a la altura del betún.

Según nuestro Código Civil los acuerdos o contratos hay que interpretarlos «según el sentido propio de sus palabras, con el contexto, los antecedentes históricos y la realidad social del tiempo en que se aplican, atendiendo a su espíritu y finalidad». Y si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Claro que estos son principios de Derecho privado y no se pueden aplicar al Derecho público, donde solo se puede hacer lo que la ley permite y no lo que ésta no prohíbe. Es decir, lo que explican –armados de paciencia— los profesores de primero de Derecho.

Detrás de las sentencias hay una intrahistoria.

19-20/11/1975. Se nos muere en la cama el dictador Francisco Franco.

26/7/1977. Se crea la Comisión Constitucional para redactar un proyecto de Constitución.

15/10/1977. Primera Ley de punto final, de amnistía: «Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política…, tipificados como delitos y realizados con anterioridad al 15 dic. 1976. En todo caso están comprendidos los delitos de rebelión y sedición».

29/12/1978. Se publica la Constitución. Hágase la luz, y la luz se hizo.

Y sigue la intrahistoria de la sentencia del Constitucional que da carta de naturaleza a la amnistía.

La defensa del Estado de Derecho.

27/10/2017: El Gobierno aplica el art. 155 CE en Cataluña para obligar al cumplimiento forzoso de sus obligaciones legales, y para proteger el interés general de la Nación. El PSOE votó a favor. Advirtió P. Sánchez, secretario general y líder de la oposición: «La mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral».

10 /5/2018. «El art. 155 es precisamente para defender la integridad territorial, la soberanía nacional, y lo que quieren los españoles es vernos a todos unidos en torno a la defensa de la Constitución». Pedro Sánchez.

22/6/2021. «A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito. No cabe en la Constitución porque además, es el olvido. Eso son las bases que está sentando el Gobierno». Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.

4/9/2021. «Hablar solo de autodeterminación y amnistía no es un diálogo, es una imposición. Es claramente inconstitucional». Pedro Sánchez.

10/11/2022. Se anuncia la reforma del delito de sedición, y que el independentismo pide la amnistía, «algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación y en la Constitución». (Cadena La Sexta).

11/1/2023. «La Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia». Conde-Pumpido.

5/11/2019. «A usted se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy a traerlo de vuelta a España». Reproches de Sánchez, al entonces líder de la oposición Pablo Casado, en el debate electoral. «Espero que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la Justicia española. Nadie está por encima de la Justicia, Puigdemont es un prófugo de la Justicia. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general».

9/11/2023. Se firma el pacto de investidura entre PSOE-Juntos por Cataluña que ponía las bases de un nuevo gobierno a cambio de 7 votos y que daría lugar a la LOA.

La amnistía aparece en el horizonte.

El sr. Sánchez, ya presidente del gobierno, 16/11/23, cambió de actitud y discurso.

20/9/2023. «En Cataluña la crisis política no tuvo que derivar en acción judicial».

3/11/2023. «No hay nadie que pueda sentirse orgulloso de lo sucedido en 2017 y yo no era presidente, sino líder de la oposición».

28/10/2023. Es «una condición para la investidura puesto que hay 56 diputados que la piden en el Congreso de los Diputados».

9/11/2023. Se firma el pacto político de investidura entre PSOE-Juntos por Cataluña que ponía las bases de un nuevo gobierno a cambio de 7 votos y que daría lugar a la amnistía u otras concesiones.

28/1/2024. Según Pedro Sánchez: «La situación en Cataluña ha evolucionado. Los indultos, la reforma del Código Penal y la amnistía son pasos coherentes en esa dirección».

30/6/2024. Se aprueba la Ley para la normalización institucional y social de Cataluña. La amnistía.

26/6/2025. Avalada su constitucionalidad por el Alto Tribunal, Sánchez recuerda con nostalgia que ellos «siempre defendieron que lo que saliera del Congreso de los Diputados iba a ser constitucional». «La amnistía es plenamente constitucional, como se dijo siempre».

Conseguir los siete votos para acceder al gobierno por la moción de censura y mantenerse ha provocado y aumentado el conflicto político y social y la altura del muro. Como ninguna otra norma jurídica, ha dado lugar a «una profunda y virulenta división de la sociedad española» (Comisión de Venecia). ¿Qué sería de Blancanieves y los siete enanitos? El precio de la amnistía fue la condición sine qua non para ceder los siete actores de reparto. Esta historia es una falta de transparencia total, la de la burla al ciudadano votante que culminó con la tramitación y aprobación de la Ley de amnistía y sentencia que declaró su constitucionalidad casi in totum.

El pacto entre PSOE y Juntos por Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez es totalmente ajeno a la pretensión de tener la misma causa y grandeza de la Ley de amnistía de 1977. Aquella norma de punto final que fue aprobada en un momento trascendental para la construcción de la democracia.

El Preámbulo y el articulado de la Ley para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y la sentencia que declara su constitucionalidad dan una larga cambiada ocultando hechos reales y documentos. También calla que el espíritu y la finalidad de la amnistía tenía como precio un trueque, prestaciones sinalagmáticas: siete votos de investidura y continuas estrategias de pedir, de una parte, y de la otra: la amnistía, reiteradas obligaciones, y concesión de prebendas, de un coste de millones de euros a pagar por los ciudadanos. Un cambalache. Los contratantes: el presidente de la Nación y el prófugo de un partido político de una comunidad autónoma.