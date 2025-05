Sebastiao Salgado pasó por Almería con su gran instante fotográfico

La noticia de la reciente muerte del fotógrafo Sebastiao Salgado (1944-2025) ha sido uno de los grandes lamentos culturales con un gran eco en ... Almería. El fotógrafo brasileño expuso en Almería, en 1992, en el Programa Imagina del Centro Andaluz de la Fotografía, con su exposición «Sahel, el fin del camino», un proyecto desarrollado junto a Médicos sin Fronteras.

El fotógrafo brasileño siempre fue una de las grandes referencias del compromiso social, Sus reportajes conmovían ante la dureza de la realidad sin concesiones. Y a la par, por la dignidad que reflejan sus personajes, reales y vitales, contra la conciencio de Occidente. Era doctor en Economía y estuvo implicado en muchas causas. Sebastiao Salgado se consideraba un periodista de la solidaridad y puso desde el principio su cámara fotográfica al servicio de los más pobres e indefensos.

Su encuentro con la fotografía se produjo en París. Y en Almería, en 1992, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Me confesó entonces que «la fotografía ha invadido mi vida. Y desde entonces recorro el Tercer Mundo siempre en el panorama de la marginación. No hay casos aislados, el mundo exige soluciones globales. El problema de América Latina es el mismo que el de la marginación de África. La provocación de los poderosos está por todo el mundo. Es difícil pensar de otra forma, siendo de Brasil como yo. Lo importante es el mensaje social de la fotografía. Lo demás, la forma, la luz, es algo particular de cada fotógrafo. Lo importante es ofrecer la visión real de las cosas».

Desde su conciencia, el instante decisivo de su cámara fotográfica siempre estuvo al servicio de los más débiles, los países subdesarrollados y sus gentes. Y así convirtió la estética de la imagen en blanco y negro en el principal aliado de los «sin voz».

Aportó un importante rasgo ecologista en sus fotografías, aunque destaca contradicciones, «por lo que se refiere a mi país, con la selva del Amazona que es el pulmón del planeta, hay que tener comprensión. Hay muchas presiones sobre Brasil para la conservación, pero las maderas del bosque amazónico las quieren desde los países occidentales. Y al final Occidente es quien causa el problema».

Sebastiao Salgado reconoce que a los personajes de sus fotografías sólo les queda la tierra, el volver a los orígenes, «yo nací en el interior de Brasil y estuve viviendo en una hacienda hasta los quince años. García Márquez me decía que al final se termina por volver siempre a la tierra».

Y en su largo y profundo viaje por la vida, a Sebastiao Salgado le acompañó siempre la Fotografía, que ahora mantiene los instantes decisivos de su cámara, aunque el fotógrafo ya esté ausente. Y sus fotografías ahora hablan por él.