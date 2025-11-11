La poesía de María Victoria Atencia pasó por Almería

El sentir poético de María Victoria Atencia (Málaga, 1931), tan singular, «me siento un poco aparte», se ha situado recientemente en el centro de la ... información cultural tras la concesión del Premio Nacional de Poesía. Y ahora la memoria periodística sitúa de nuevo su presencia y sus palabras, cuando en el año 2000 participó en el Aula de Poesía de Almería. Entonces confesó sentirse una poetisa profundamente religiosa, «con un concepto muy mío». Es autora de poemarios singulares, como 'Arte y parte' (1961), 'Marta y María' (1976), 'Las Contemplaciones' (1997), por el que obtuvo el Premio de Andalucía y el Premio Nacional de la Crítica.

Su paso por Almería sirvió para desvelar los entresijos de su interior. Su admiración por las alturas y el cielo le llevó a ser piloto civil y a participar en varias vueltas aéreas a España. Y desde esa visión forjó un interior poético, con sentido místico. «Soy profundamente religiosa con un concepto muy mío. Pero no es que escriba poesía religiosa. Mi libro 'Los trances de Nuestra Señora' está dedicad a la Virgen, pero escrito desde la maternidad. Son las sensaciones de una mujer en el parto y en las creencias». Y forjó su formación más personal sin ir a la Universidad, estudiando por su cuenta música y pintura.

Una influencia cercana fue el hecho de estar casada con el poeta Rafael León. De esa cercanía surgió su primer libro: 'Tierra mojada'. Fue el comienzo de un camino «por la poesía árabe andaluza, del amor a la vida, San Juan de la Cruz me ha influido muchísimo». Destaca los caminos que hay en el mundo de los escritores, «algunos son maravillosos, pero nadie puede decir que hay uno solo. Yo me identifico con San Juan de la Cruz, Dante, Rilke, Bécquer, la generación del 27».

Las palabras y sensaciones que transmite la poetisa malagueña proyectan su sencillez, «no me siento extraordinaria ni especial. Soy muy humana. Tengo un don, pero ni mejor ni peor que en otras personas. Soy una mujer completamente normal».

La inspiración que conduce el mundo interior de María Victoria Atencia explica esa fusión entre volar y creación poética que ella reconoce, «esa sensación de sentirme en el aire quizá sea igual a la de sentirme en la poesía, los versos vienen de un mundo especial que llega a través de la palabra, un hueco, un vacío. Es un mundo del que hay que volver a la realidad. Es una búsqueda del salto al vacío».

El interrogante sobre su búsqueda de emociones no es su actitud esencial necesariamente, «quizá el más allá, la belleza, lo inabarcable, algo que nos alimente fuera de la tierra, lo mío es la creación».

Al final desvela sus momentos más cercanos, «mi tiempo lo dedico a leer, escribir, oír música, estar en casa, la familia, pasear, ver la naturaleza que es una de las cosas que más me impresionan».

María Victoria Atencia mantuvo años de silencio poético, entre 'Arte y parte' y 'Cañada de los ingleses', en 1961, y 'Marta y María', en 1976. «He pensado mucho por qué se produjo. Fueron los años de la poesía social en España y yo no me sentía en ese mundo». A su silencio influyó la lectura de la poesía de Rilke, los años de maternidad con sus hijos. «Esos años de silencio fueron interesantes para darme fuerzas en la vida».

Las situaciones personales la llevaron a romper el silencio poético. «En realidad los poetas siempre estamos en lo mismo, amor, muerte, vida, paso del tiempo».