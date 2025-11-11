Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La poesía de María Victoria Atencia pasó por Almería

«Su paso por Almería sirvió para desvelar los entresijos de su interior. Su admiración por las alturas y el cielo le llevó a ser piloto civil y a participar en varias vueltas aéreas a España»

Miguel Ángel Blanco

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:52

El sentir poético de María Victoria Atencia (Málaga, 1931), tan singular, «me siento un poco aparte», se ha situado recientemente en el centro de la ... información cultural tras la concesión del Premio Nacional de Poesía. Y ahora la memoria periodística sitúa de nuevo su presencia y sus palabras, cuando en el año 2000 participó en el Aula de Poesía de Almería. Entonces confesó sentirse una poetisa profundamente religiosa, «con un concepto muy mío». Es autora de poemarios singulares, como 'Arte y parte' (1961), 'Marta y María' (1976), 'Las Contemplaciones' (1997), por el que obtuvo el Premio de Andalucía y el Premio Nacional de la Crítica.

