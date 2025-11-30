Momentos fugaces por Almería, Tierra de Cine

El encuentro con la imagen del Cine forma parte esencial de nuestra realidad cultural. Y a pesar de las crisis y del sentido de plenitud ... o de vacío que a veces rodea las salas de Cine, la narrativa cinematográfica sigue muy presente. Es imposible apartarla de nuestra forma de sentir e interpretar la realidad de nuestro tiempo. Películas, documentales, tanto largometrajes como cortometrajes, forman parte de las distintas formas de contar la vida con imágenes. Algo similar a lo que ocurre con la vida literaria, que tanta conexión tiene también con el Cine. Todo es imaginación que se transforma en realidad desde la ficción.

Todos los mundos de la imagen han comparecido con el XXIV Festival Internacional de Cine en Almería. Lo que siempre se ha conocido como «Almería, Tierra de Cine», que conocí en su nacimiento. Y desde entonces he seguido sus pasos con el cine.

Pero en esta edición, ha sucedido lo que nunca me ha ocurrido como espectador. Por primera vez he abandonado la sala, con la proyección del documental «A todos lados, un poco», de Alex Dogherty, conocido actor («Cámera Café») y músico, que ha recibido en esta edición el premio de Canal Sur. A los diez minutos me fui la calle, al no soportar este documental insufrible.

En la imagen del Cine cada película propone una historia, el argumento. Pero lo importante es cómo se cuenta. Es la clave de la narrativa en imágenes.

Otro ejemplo en este Festival, es el cortometraje «El Método M. O.», de Rocío Álvarez. Tuvo una masiva presentación ante un público que llenaba completamente la sala de la Biblioteca Villaespesa. Junto a la directora, todos los protagonistas del cortometraje. El desarrollo, sin embargo, resulta muy teatral en su puesta en escena.

«Almería, Tierra de Cine» ha propiciado desde sus inicios una gran radiografía de la identidad cinematográfica. Mesas redondas y debates. Presentaciones y protagonistas, como Carlos Aguilar, con sus libros cinematográficos, que en esta edición ha presentado su libro sobre la película «La muerte tenía un precio».

El Festival encierra también una historia con nombres relevantes, como el cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca, que obtuvo el premio de cortometrajes en el primer Festival. También han comparecido, en distintos festivales: Geraldine Chaplin, Richard Lester, Claudia Cardinale, Alex de la Iglesia, Ángela Molina, Eli Wallach, Fernando Colomo, Franco Nero, Sergio Leone. Gil Parrondo…

Y en las postrimerías del Festival de este año, llegó el momento de una reflexión profunda sobre el sentido de la historia del Cine para comprender las sinrazones que dominan en gran medida al cine actual. Hay que desvelar claves del cine clásico de autor para salvar el futuro.

Hay que recuperar a Orson Welles, con «Ciudadano Kane». Cine Ruso con «El Acorazado Potemkin» de Eisenstein. El Neorrealismo italiano con «La Strada» de Fellini; «Ladrón de bicicletas» de Vitorio de Sica. La Nouvelle Vague francesa, con «Los cuatrocientos golpes» de Francois Truffaut; «Al final de la escapada» de Jean Luc Godard. Siempre presente Hitchcok, «Falso culpable», «Psicosis»…

En el cine español permanecen las películas de Nieves Conde («Surcos»), Buñuel («Viridiana»), Bardem («Calle Mayor»), Berlanga («Bienvenido Mr. Marshall»), Carlos Saura («La caza»). Imprescindible Víctor Erice: «El Espíritu de la colmena», «El Sur».

Lo importante es que el Cine sobreviva y mantenga su refugio en las salas de Cine y en la imaginación y conciencia de los espectadores. Y para eso es muy importante «Almería, Tierra de Cine».