Memoria del corazón

José Manuel Palma Periodista y teólogo Martes, 17 de junio 2025, 00:09

En las bóvedas del pensamiento reside un eco intemporal. Una voz sin garganta que nos habla sin hablar. Una reina sin trono que gobierna nuestra alma. Un espejo sin cristal que nos desnuda cuando intentamos vestirnos de razones. Una llama que alumbra nuestros secretos mejor escondidos para persuadirnos sin imponer, para herirnos sin castigar. Esta sombra fiel que penetra como aguja en el tapiz de nuestras justificaciones la conocemos con el nombre de conciencia. ¿Quién no ha batallado con ella alguna vez? ¿Quién no se ha hecho pequeño ante la altura de su verdad? ¿Quién, en definitiva, no ha fantaseado con la posibilidad de desterrarla de nuestra vida? ¿Acaso no seríamos más felices sin el yugo de sus vasallos más leales?... ¿Que quiénes son?: los recuerdos. Esas semillas del pasado que germinan en nuestro presente para ser bálsamo en las tormentas de la vida o, por el contrario, espinas que espolean el ahora para sopesar nuestros actos actuales con la niebla de lo que fuimos.

Y esta es la agonía: nunca fuimos santos. En el libro de nuestra vida hay páginas que nos gustaría arrancar. Errores y traspiés que alimentan la culpa y erosionan la roca de nuestras certezas. Por eso, quizás, sea mejor vivir sin estas plañideras que lamentan las faltas del pasado. Eso fue, precisamente, lo que hizo el protagonista de 'El hechizado' de Charles Dickens.

Atormentado por su pasado, envidiaba a quienes la vida les dibujaba una sonrisa en el rostro por medio de su historia vivida. «¿Cómo podría deshacerme de este dolor? ¿Cuál es la medicina que disipa esta angustia que me corroe?», se decía entre sollozos. Hasta que una noche, un espectro sin nombre le hizo la siguiente propuesta: «Te libero de todo mal conocido, así como de los sentimientos y asociaciones que se entretejen con él, si haces lo mismo con todo ser al que tus manos toquen».

El atormentado hombrecillo aceptó aquel trato como un regalo. Y, si bien, la felicidad llamó pronto al pórtico de su vida, más presta llegó la desgracia. Pues a todos los que tocó, incluido él mismo, cayeron en el egoísmo más supino y en la crueldad más grande. El perdón, la humildad, la compasión y la caridad desaparecieron por arte de magia de quienes experimentaban este falso renacimiento. ¿Por qué? Porque todas estas virtudes, misteriosamente, no nacen con nosotros, sino que las aprendemos del mal vivido y del arrepentimiento posterior. Nadie sabe perdonar, si antes no ha sido perdonado. Nadie puede ayudar, si previamente no fue ayudado. Nadie podría amar, si con antelación no fue amado. Nadie, en definitiva, puede redimir, si antes no ha sido redimido.

Así se explica que Dios dejase crecer juntos el trigo y la cizaña (Mt 13, 24-30). No porque buscase la tortura del trigo, sino más bien el robustecimiento de este. Etimológicamente, la palabra 'recordar' significa 'volver a pasar por el corazón'. Proviene del latín 'recordari': 're-' (de nuevo) y 'cordis' (corazón). Por tanto, nunca te atormentes de las cizañas que experimentaste. Todas ellas han sido arrancadas de tu alma por el perdón de Dios para dejarte impreso en tu conciencia la huella de un amor mayor. Así lo recuerda san Pablo: «Muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Pues la fuerza se realiza en la debilidad» (2 Cor 12, 9). Esa es la memoria del corazón.