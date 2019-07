Para mejorar España Es frecuente en estos últimos meses hablar hasta la saciedad del sistema electoral y del gobierno en todas las tertulias JOSÉ UBAGO Viernes, 26 julio 2019, 23:23

Aunque siempre se ha sostenido que las democracias actuales provienen de la griega, la nuestra de la hora presente va tomando unos derroteros crecientes que hacen cada vez más difícil la formación de gobiernos y estructuras estables y la credibilidad de los votantes se vislumbra más lejana.

Negociaciones, pactos, alternancias, reuniones, expertos facilitadores de entendimientos, reparto de áreas y prebendas, apoyos, declaraciones pragmáticas y sus contrarias, adjudicación de concejalías, ministerios, sinecuras, canonjías que están haciendo tal el barrullo para el funcionamiento que constituyen los recursos habituales con lo que todo se hace posible en el camino que interese recorrer en cada momento.

Es frecuente, además, en estos últimos meses hablar hasta la saciedad del sistema electoral y del gobierno en todas las tertulias desde todos los medios y ángulos, cada uno con sus matices e intereses o en las conversaciones de café o de cerveza o a palo seco con amigos o adversarios más o menos entrañables; en cualquier caso, cansinas hasta la saciedad, aborrecidas y reprobables.

A tal punto se ha generalizado la apatía por estos hábitos de la praxis política actual que se impone el cambio de usos y maneras por el hastío que provocan y exigen obligada regeneración. Se impone el cambio de sistemas ya manidos en que los partidos traicionan el bien común y se centran en el propio.

Con la mayor modestia y humildad quiero hace una propuesta de mejora de este caos político descorazonador. Al pretender algo nuevo no se pierde nada sino que se afianza la esperanza al tratarse de inversión liberadora y nuevo estímulo entusiasta. Queremos creer que tiene solución la actual situación administrativa pública y que hay porvenir para la siguiente generación. La pérdida de los buenos usos de nuestra democracia acarrea este caos colectivo.

La marginalidad y el paro en modo alguno pueden sostenerse como estructuras de obligada presencia coyuntural. En España aumentan los millonarios y los pobres, y la paradoja no puede ser más sangrienta por lógica. En democracia nadie tiene derecho a no trabajar, obligadamente ha de haber trabajo para todos y entonces «·el que no trabaje que no coma» no debe permitir vivir sin ocuparse ni mucho menos ser rico sin ejercer una actividad productiva.

Mi propuesta de mejora se basaría en unos principios primordiales como los que siguen y a los que quedarían subordinados todos los demás. En este decálogo fundamental se encuentra la filosofía y la praxis incuestionables.

1. No habrá políticos profesionales a nivel de gobierno central ni autonómico ni municipal.

2. Ejercerán el poder los jubilados voluntarios en todos los niveles y especialidades.

3. Solo tendrían su pensión como ingreso.

4. Serían personas voluntarias de reconocida capacidad durante los 30, 40 o más años de su profesión-experiencia, experimentados y técnicos.

5. Es posible este planteamiento y está demostrada la eficacia de sus servicios en las llamadas oenegés que ejercen de ordinario prestaciones muy útiles y prestaciones de asistencia fundamentales, tales como la Cruz Roja, el Banco de Alimentos o Médicos sin Fronteras. Al igual que sucede con tantas entidades culturales de estructura sistemática y constante.

6. Mi propuesta es posible, ética y estética; la oportunidad, real y la viabilidad, admisible.

7. Toda la estructura político democrática requeriría igual tratamiento: partidos, elecciones, presidencia del gobierno central, autonómico y municipal.

8. Ese ahorro del Estado sería una inversión del gobierno muy significativa en la promoción de los futuros trabajadores de España y en la atención a las necesidades de adecuada inversión.

9. Serían las actuales pensiones y pensionistas una reinversión liberadora.

10. Solo el presidente de gobierno sería profesional.

La situación actual generalizada, el modo de ejercer el poder, los salarios, los privilegios, los escándalos sistemáticos, la marginalidad y el paro de la generación joven cambiarían radicalmente su rumbo. La organización no gubernamental se enfrenta a la estatal. Nuestra opción es clara y decidida. La evasión de capitales o la situación de corrupción moral necesitan enmienda, otras referencias, otros modos claros de tratamiento.

Qué se hace con la libertad en el sentido burgués del término; no se valoran las derivaciones en y para una 'familia sin consecuencias', su desenlace es una ruina disimulada, o qué de la inmigración sin trabajo ni derechos humanos o la necesidad de un límite a la riqueza individual de parte de hacienda y la obligación de su reparto social.

De los 65 a los 75, ¿otra faena o nueva responsabilidad liberadora y eficaz para jubilados?