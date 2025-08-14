Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PUERTA PURCHENA

Salarios que arden

«Un bombero de Castilla y León ha estallado durante estos días y ha reconocido que realizaba su trabajo por 1.300 euros al mes; una chispa más que el salario mínimo interporfesional»

Marta Soler

Periodista

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15

Los incendios forestales de este verano en Galicia, Andalucía, Castilla y León y Extremadura han puesto sobre la mesa importantes cuestiones sobre el cuidado del ... monte, sobre las negligencias pero, sobre todo, sobre la importancia de contar con medios materiales y humanos suficientes para atender una zona en caso de catástrofe. Viendo los salarios de los bomberos forestales se puede concluir sin ánimo a equivocarse que lo suyo es verdadera vocación. Un bombero de Castilla y León ha estallado durante estos días y ha reconocido que realizaba su trabajo por 1.300 euros al mes; una chispa más que el salario mínimo interporfesional. ¿Qué consejero, consejera, político o política, en general, sería capaz de arriesgar su vida por 1.300 euros? Nadie. Se le pide al resto. En Andalucía, el consejero responsable, Antonio Sanz, ni siquiera ha acudido a los lugares que están en llamas, por lo menos para verle la cara a quienes se están dejando el tipo. Pero bueno, esto no va solo con él. Va con lo que, en general, se le pide desde los despachos y poltronas a la gente que verdaderamenta hace que funcione este país. Si no fuera por estas criaturas que andan por los montes y que son capaces de mirar al fuego cara a cara para acabar con él ya estaría todo chamuscado. Lo hacen por 1.300 euros y lo hacen para salvar la vida y los bienes de otras personas y el medio natural que pertenece a todo el mundo, no lo hacen por ellos y ellas mismos, como pudiera ser el caso de quienes ostentan un cargo público, como se ha puesto en evidencia.

ideal Salarios que arden