Salarios que arden

Los incendios forestales de este verano en Galicia, Andalucía, Castilla y León y Extremadura han puesto sobre la mesa importantes cuestiones sobre el cuidado del ... monte, sobre las negligencias pero, sobre todo, sobre la importancia de contar con medios materiales y humanos suficientes para atender una zona en caso de catástrofe. Viendo los salarios de los bomberos forestales se puede concluir sin ánimo a equivocarse que lo suyo es verdadera vocación. Un bombero de Castilla y León ha estallado durante estos días y ha reconocido que realizaba su trabajo por 1.300 euros al mes; una chispa más que el salario mínimo interporfesional. ¿Qué consejero, consejera, político o política, en general, sería capaz de arriesgar su vida por 1.300 euros? Nadie. Se le pide al resto. En Andalucía, el consejero responsable, Antonio Sanz, ni siquiera ha acudido a los lugares que están en llamas, por lo menos para verle la cara a quienes se están dejando el tipo. Pero bueno, esto no va solo con él. Va con lo que, en general, se le pide desde los despachos y poltronas a la gente que verdaderamenta hace que funcione este país. Si no fuera por estas criaturas que andan por los montes y que son capaces de mirar al fuego cara a cara para acabar con él ya estaría todo chamuscado. Lo hacen por 1.300 euros y lo hacen para salvar la vida y los bienes de otras personas y el medio natural que pertenece a todo el mundo, no lo hacen por ellos y ellas mismos, como pudiera ser el caso de quienes ostentan un cargo público, como se ha puesto en evidencia.

Sería vital que después de sofocar estos fuegos cambiara, no sólo el salario de las y los bomberos forestales, sino también de la gestión de los montes. Durante estos días he escuchado y leído testimonios de personas de diferentes comunidades autónomas pidiendo que les dejen actuar, que les dejen ocuparse de los montes, pero no se les permite. Si esta decisión se amparara en el hecho de que es la administración competente –consejerías de comunidades autónomas- quienes se ocupan de esta cuestión –desbroces, etcétera- la decisión sería lógica. Sin embargo, no es así. Gente de pueblo, de interior, de bosque está asistiendo pasmada a un espectáculo que, en parte, se podía haber evitado y es que, como escuché a un octogenario gallego decir, «los fuegos se apagan en el invierno». Es en esa época del año en la que hay que actuar, también. Los montes deben estar limpios de matorral seco y de elementos que prenderán en nanosegundos en un siniestro. A quienes lo han querido hacer de manera voluntaria no se les ha permitido. En Almería también pasa y son muchos los ayuntamientos que piden a la administración competente que se ocupe de desbrozar y de cuidar el monte mucho antes de junio, que es cuando viene el consejero a hacerse una foto con las y los mileuristas del Infoca. Pero para que esto no suceda hay que invertir en medio ambiente y en recursos para mantenerlo y eso se plasma en los presupuestos de cada comunidad. Si cada año se recorta en lo que verdaderamente importa, que es en cuidar y salvar vidas humanas, ya sabemos perfectamente cuáles son las prioridades de quienes nos dirigen, de quienes cobran tres o cuatro veces más de quienes tienen que dar la cara, hacer el trabajo y, en ocasiones, arriesgar o dejar su vida en ese empeño.

