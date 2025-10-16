Un permiso para Garamendi

Antonio Garamendi es un currante. Tiene su empresa y cotiza en régimen de autónomos y, además, es presidente de la CEOE. Antes le pasaba factura ... por sus servicios a la patronal como autónomo, pero hace un par de años que consiguió que las y los empresarios de este país le contrataran; una noble aspiración de cualquier persona trabajadora con la que consigue un mes de vacaciones pagadas, derecho a pagas extra, a bajas laborales, a días de libre disposición -si los hubiera por convenio-, etcétera. Incluso se podrá beneficiar de los 10 días de permiso por defunción de un familiar directo propuestos -que no aprobados aún- por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pese a que la idea no le ha gustado nada al presidente de la patronal.

Le ha parecido tan mala que ha pedido poder descansar él mismo 10 días de los «anuncios de la ministra». «Es agotador», otra «ocurrencia nueva», ha dicho. Anteriores 'anuncios' de la ministra fueron la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento de las bajas por paternidad o modificaciones en la reforma laboral tales como la prohibición de despedir a alguien que está de baja. Todo también le pareció mal de inicio a Garamendi quien reconoce estar ya «cansado» de que la ministra «lance mensajitos en desayunos» para «hacer su campaña política». Bueno, es que la señora Díaz es política y está en el Gobierno de España y, como tal, pues se dedica a hacer anuncios que ella misma o el Ejecutivo consideran pertinentes.

Tal y como le sucede al señor Garamendi. Es actualmente el presidente de la CEOE y habla, como no puede ser de otra manera, en nombre de la patronal. Precisamente, el nombre de toda la patronal se mostró contrario a la inclusión entre los derechos de las y los trabajadores de ese permiso retribuido de diez días para pasar el duelo ante el fallecimiento de un padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana o pareja. Pero Garamendi no sólo se mostró contrario, sino que exhibió una falta total de sensibilidad ante este tipo de situaciones y de circunstancias no deseables para ningún ser humano, incluso para quienes no sienten la humanidad como el resto.

El de Garamendi, ¿es el sentir generalizado del sector empresarial español? Lo dudo mucho. De hecho, me atrevo a decir que no. Ni de lejos. Sin embargo, es su voz la que se oye. Él es el portavoz y ha hablado en nombre de todas las empresarias y de todos los empresarios al banalizar sobre una de las circunstancias más tristes, terribles e importantes a las que se tiene que enfrentar cualquier persona a lo largo de su vida, como es la muerte de un ser querido.

Lo que subyace, en apariencia, es que Garamendi cree que las y los trabajadores somos gente con mucha jeta: fingimos que nos duele por aquí y por allí para pillar una baja, fingimos problemas con las y los niños para llegar un poco más tarde al trabajo, queremos que nos contraten en base a nuestra categoría profesional y no por debajo de ella, que nos suban el salario conforme al IPC, poder criar a nuestras criaturas cuando son bebés y no podemos dejarles en guarderías a un coste razonable… y, ahora, ¡queremos llorar a nuestros seres queridos en casa en lugar de en la mesa de trabajo y delante del jefe para que se note bien lo que sufrimos!

No todos los empresarios y empresarias son iguales. Absolutamente cierto. Pero Garamendi es desde hace años su portavoz, quien traslada sus opiniones y quien insulta en nombre de la patronal. En sus primeros años estaba de 'prueba', pero desde 2023 le pusieron un sueldo: 3910.000 euros al año; un 11% más que hace tres años, según sus propias cuentas. Dudosa manera de mostrar una desaprobación.