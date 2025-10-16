Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
PUERTA PURCHENA

Un permiso para Garamendi

«Anteriores 'anuncios' de la ministra fueron la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento de las bajas por paternidad o modificaciones en la reforma laboral tales como la prohibición de despedir a alguien que está de baja»

Marta Soler

Periodista

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:33

Comenta

Antonio Garamendi es un currante. Tiene su empresa y cotiza en régimen de autónomos y, además, es presidente de la CEOE. Antes le pasaba factura ... por sus servicios a la patronal como autónomo, pero hace un par de años que consiguió que las y los empresarios de este país le contrataran; una noble aspiración de cualquier persona trabajadora con la que consigue un mes de vacaciones pagadas, derecho a pagas extra, a bajas laborales, a días de libre disposición -si los hubiera por convenio-, etcétera. Incluso se podrá beneficiar de los 10 días de permiso por defunción de un familiar directo propuestos -que no aprobados aún- por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pese a que la idea no le ha gustado nada al presidente de la patronal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  5. 5 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  6. 6 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad
  7. 7 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 Desarticulada una banda que cultivaba marihuana a gran escala en Granada y Málaga para vender en Europa
  10. 10 El PP alerta de «riesgo real» de un nuevo apagón en Granada tras la interrupción del suministro del pasado martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un permiso para Garamendi