Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Purchena

Nacho Duato

«El bailarín y coreógrafo Nacho Duato lleva un tiempo publicando curiosas historias en Instagram en las que critica las políticas de Ayuso que, entre otras cuestiones y según se ha denunciado, han podido tener algo que ver con la muerte de 7.291 personas entre marzo y mayo de 2020 en residencias de la comunidad de Madrid que son de su competencia»

Marta Soler

Almería

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:47

El bailarín y coreógrafo Nacho Duato lleva un tiempo publicando curiosas historias en Instagram en las que critica las políticas de Ayuso que, entre otras ... cuestiones y según se ha denunciado, han podido tener algo que ver con la muerte de 7.291 personas entre marzo y mayo de 2020 en residencias de la comunidad de Madrid que son de su competencia. Sobre la depuración de responsabilidades clama especialmente el Premio Nacional de Danza. En el último vídeo que he visto elabora una especie de tarta con billetes y monedas que corona con velas que representan el número 7.291, en honor a las mujeres y hombres, a las y los abuelos, que perecieron más solos que la una y sin poder recibir asistencia; todo por la decisión de Isabel Díaz Ayuso, parece ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  5. 5 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  6. 6

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  7. 7

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla
  8. 8

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  9. 9

    «Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»
  10. 10

    El Granada recupera a sus internacionales para el partido contra el Leganés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nacho Duato