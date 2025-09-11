El bailarín y coreógrafo Nacho Duato lleva un tiempo publicando curiosas historias en Instagram en las que critica las políticas de Ayuso que, entre otras ... cuestiones y según se ha denunciado, han podido tener algo que ver con la muerte de 7.291 personas entre marzo y mayo de 2020 en residencias de la comunidad de Madrid que son de su competencia. Sobre la depuración de responsabilidades clama especialmente el Premio Nacional de Danza. En el último vídeo que he visto elabora una especie de tarta con billetes y monedas que corona con velas que representan el número 7.291, en honor a las mujeres y hombres, a las y los abuelos, que perecieron más solos que la una y sin poder recibir asistencia; todo por la decisión de Isabel Díaz Ayuso, parece ser.

También habla de los argumentos de las personas que defienden la gestión de la presidenta de Madrid y, sobre todo, de quienes justifican que es la que más votos tiene. Para Duato, es algo similar a lo que ocurre con una importante cadena de hamburgueserías que, igualmente, tiene mucho éxito pero que, también, «acaba matando». Duato, Max de Honor y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otras cuestiones, embajador de España en el mundo entero y reconocido como el mejor bailarín español tiene 68 años y considera que es el momento de continuar como profesor de baile y autor de coreografías y, también, de reprochar a las autoridades aquello que no hacen bien. Con argumentos. Es cierto que es Ayuso últimamente el blanco de sus críticas, pero es que bien lo merece en virtud a su currículum.

Además de Duato, un humorista, Dani Gove -El Jueves- que cuenta con genialidades sobre las meteduras de pata de la presidenta de la Comunidad de Madrid y le saca todas las puntas posibles a sus discursos carentes de todo sentido.

Pese a que no existe o, al menos yo no he visto, insulto algo en las críticas, Duato ha denunciado que, casualmente, varios ayuntamientos del mismo partido que Ayuso han cancelado espectáculos ya programados de su compañía.

Paralelamente, veo en la Revuelta a Mariló Montero quejándose de que en este país ya no se puede meter uno con la gente de la política, no se es libre para criticar a las y los políticos y lo mismo hasta va a tener razón, o eso mismo puede pensar Duato. Montero dirigía su mirada hacia el Gobierno de España, obviamente, y fue interpelada por el conductor de la Revuelta quien se detuvo a reflexionar que si, ciertamente, el mismísimo Gobierno controlara invitados e invitadas y contenido en los programas que emite la cadena pública ni Montero ni mucha gente iría de invitada y, mucho menos, les dejarían meterse con nadie que no conviniera; pero que no fue el caso porque pudo hablar lo que quiso en un programa de máxima audiencia. Otro de máxima audiencia es el Hormiguero donde también se pudo despachar a gusto el escritor Pérez Reverte. Es curioso cómo el coreógrafo y el humorista han demostrado tener más elegancia en el discurso que el académico de la Lengua quien llamó 'tonto' y 'malo' a dos de los presidentes que no eran de su gusto. Quizá no es lo que se esperaba de su insigne pluma, pero últimamente es lo que hay, hasta en Pérez Reverte a quien por sus palabras, a buen seguro, que no le van a quitar de las estanterías su nuevo Alatriste. Faltaría más. Me opondría absolutamente, pero al 'rojeras' de Duato ya le han cancelado cuatro bolos. ¿Quién y de quién no podía hablar, Mariló?