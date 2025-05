Murmura y el bus de Crash

El pasado fin de semana se celebró en la Alpujarra almeriense una nueva edición del Murmura, un festival con música de la buena, con gente ... simpática y de lo más saludable. Además, y es lo más atractivo para mí, es que se hace en municipios del interior aquejados por el fenómeno de la despoblación; algunos menos conocidos y que, quienes los descubren, vuelven a repetir visita, que es de lo que se trata. Al estar en el interior se entiende que a quienes vivimos en la capital nos pilla pelín más lejos y, para gloria nuestra, la empresa que organiza –Crash Music- dice que pone un bus lanzadera. Positivo, a priori, por donde se mire: menos contaminación, no hay necesidad de buscar aparcamiento, se evitan en carretera problemas derivados del cansancio o la ingesta de alcohol, … fabuloso. Pues no.

Crash Music se comprometió con el público a poner a su disposición un bus lanzadera de Almería a Laujar de Andarax el sábado 17 a las 12.30 y partía del Auditorio Maestro Padilla. La vuelta sería, bien a las 00.00 del día 18 o a las 02.00. Todo, por un precio de 12 euros más gastos de gestión. Ese fue el compromiso y la empresa lo incumplió tanto a la ida como a la vuelta. A la ida supuso para las decenas de personas que íbamos en el bus –en total, al festival en los tres días fueron 3.000 personas, según organización- que llegáramos 15 minutos tarde al primero de los conciertos, el de Muchachito Bombo Infierno, tercera estrella destacada del cartel; así que no es moco de pavo.

Quienes estábamos en el bus, comprendíamos –y así se lo hicimos saber a los representantes de Crash Music que viajaban con nosotros y nosotras y que nos pusieron la correspondiente pulsera- que nos esperarían. Es decir, pudo producirse un incidente con el bus –que nadie está a salvo – y, nada, se hace una llamada y que nos esperen, por favor. Pues no. El bus nos deja en una calle –para nada en la misma puerta- y tenemos que interpretar si la entrada era a sur o norte y, mientras, escuchamos los primeros acordes de 'Azul', de Muchachito. El regreso, después de Rosario –primera de cartel- no fue mejor. A las 00.00 estábamos en el supuesto punto de encuentro –donde nos dejó el primer bus, nadie nos dijo dónde era exactamente ni que se cambiara el lugar- y el bus no aparecía. Lo hizo una hora más tarde.

El cabreo era sublime. Una de las aficionadas aseguró que el año pasado ocurrió lo mismo. En este sentido, no sé si Crash Music considera que el retraso del bus forma parte del espectáculo, porque gracia, gracia, no tiene ninguna. Lo peor es que una vez contravenido el contrato con la afición a la que, entiendo, que habría que mimar y atender como corresponde, a esta hora en la que escribo el artículo (jueves, 15 horas) aún no han respondido con una solución al correo que envié el lunes a primera hora elevando esta queja e incidencias. Al igual que yo lo hicieron mis cuatro acompañantes. A nadie le han respondido. Si se pretende convertir el Murmura en un festival serio, hay que promoverlo. Si algo sale mal, hay que disculparse, admitir el error y solucionarlo. ¿Qué endiosamiento tiene Crash Music para permitirse el lujo de pasar olímpicamente de las y los clientes y faltarnos al respeto de esta manera? Pues yo ya he tomado nota y el año que viene lo pienso recordar a la gente que tenga la tentación de coger el bus lanzadera. Ojalá me lo hubieran dicho a mí.