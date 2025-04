Juanma Trump

Quienes formamos parte de la comunidad educativa nos comunicamos mediante una aplicación denominada '¡passen'. A través de ella recibimos las notificaciones del equipo directivo sobre ... cuestiones diversas que afectan al funcionamiento del centro y al día a día de nuestros hijos e hijas. Del mismo modo, podemos comunicarnos con las y los docentes para trasladar cualquier información. También la recibimos. Solicitamos tutoría, nos informan de cualquier incidencia, etcétera. Para mayor detalle, en esta aplicación existe un apartado denominado 'Autorizaciones' y es justo y sólo ahí donde queda reflejado el consentimiento familiar para dos cuestiones: participación en actividades extraescolares y toma de imágenes tanto de las actividades extraescolares como de las escolares que tengan lugar en el centro educativo en horario escolar. Ante cualquier duda, si la familia no ha respondido de manera afirmativa, sus hijos e hijas no aparecen en ninguna fotografía porque, hacerlo, sería incumplir deliberadamente las leyes de protección de los menores en lo que respecta a su imagen.

Justo en la tarde en la que escribía el artículo he recibido tres notificaciones '¡passen' sobre varias salidas de mis hijos a una plaza para asistir a un recital poético por el Día del Libro. En el trimestre pasado, coincidiendo con un acto muy importante que iba a producirse en mi colegio, el centro pidió autorización para una posible toma de imágenes porque se esperaba la presencia de autoridades. Yo autoricé y sabía que existía la posibilidad de que la imagen de mis hijos fuera publicada en medios de comunicación y, cómo no, en los perfiles tanto institucionales como personales de las autoridades que allí se dieron cita.

Además, se nos ha explicado en varias ocasiones, que nadie entra en el colegio ni mantiene contacto con nuestros hijos e hijas sin un expreso consentimiento familiar.

Teniendo en cuenta todas estas medidas y obligaciones, entiendo el cabreo supremo que tiene el AMPA Arco de La Alameda, del CEIP Jesús y María de Jaén, cuando han visto que decenas de niños y niñas han aparecido, sin autorización expresa de sus familias en las redes sociales del presidente de la Junta de Andalucía en una clara violación del derecho de imagen de los menores de edad grabados y subidos a las redes sociales, insisto, sin el consentimiento de las y los tutores legales de los niños y niñas. Además, la visita del presidente no estaba informada. ¿La normativa, se puede modificar sobre la marcha dependiendo de a quién va a beneficiar? Las familias ya han anunciado que van a emprender acciones legales contra Moreno Bonilla y es absolutamente lógico. El presidente, al puro estilo Trump, se personó en el colegio para abrazar y besar -¿besar?- a menores de edad cuyas familias no sabían que estaban siendo objeto de este circo ideado por el equipo populista del presidente andaluz. Moreno Bonilla tenía el colegio delante porque venía de inaugurar un centro de salud situado justo enfrente y saludó a quienes estaban en el patio y llamaron su atención. Ese saludo debió ser suficiente, pero no, Juanma Trump se acercó y se pegó un innecesario baño de multitudes, y espero que le haya salido el tiro por la culata. Si ahora mismo toco a la puerta de mi colegio y pido entrar en el comedor para ver qué comen mis hijos, me dicen que no puede ser, que hay que pedir permiso previamente. ¿Por qué no lo hizo el presidente?, ¿qué le da derecho a quebrantar la norma y a utilizar la imagen de menores de edad a su antojo?