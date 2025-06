Gracita Moreno

El plan 'Corresponsables' puesto en marcha por la Junta de Andalucía está recogiendo sus frutos en los menos de tres meses que lleva en marcha. ... Como gracias a la globalización las iniciativas locales bien publicitadas trascienden a todos los ámbitos, la campaña andaluza ha debido llegar a conocimiento de Iñaki Urdangarin quien, con mucho orgullo ha asegurado que ahora hace las labores de casa «con su pareja» en una exclusiva concedida a una revista 'del corazón'. Se conoce que antes era Cristina de Borbón quien llevaba para adelante las labores domésticas y cuidado de la descendencia o, más bien, que ninguno de los progenitores tenía que hacerlo porque lo fiaban a un servicio profesional externalizado. En cualquiera de los casos, parece que se ha puesto las pilas o que se ha vuelto 'moderno', porque lo «moderno» ahora, según el presidente Juanma Moreno, es hacer las cosas de casa y ayudar a las mujeres.

Así lo dijo en la presentación de la campaña del plan que, en realidad, se llama 'Ley de Ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad'. El presidente andaluz puntualizaba –por si algún varón se había creído que el feminismo le había puesto otra ley amenazante más- que esa 'ley' que rezaba en el eslogan era una «ley ficticia» con artículos que recogen conceptos como «todo andaluz o andaluza es igual ante la plancha y la ropa arrugada» o «toda casa tiene derecho a estar como los chorros del oro, pero solo si se hace entre todos». Ya. Nivelazo.

El caso es que sí existe una ley real a la que sí hay que obedecer porque ha sido aprobada en el Parlamento y publicada en el boletín oficial. Es la Ley de Igualdad. Y cuenta, además, con un presupuesto anual para llevar a cabo los planes y programas específicos que la sustentan. El Corresponsables es uno de ellos y, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Igualdad, iba a ser cofinanciado entre el Estado y las administraciones autónomas. Sin embargo, viniendo de Madrid, una vez pasado Despeñaperros, el PP andaluz pensó que no, que no iba a poner su 25% y que, encima, iba a mover mociones por los ayuntamientos para que el Gobierno pusiera todo el dinero. Aquí, también, nivelazo.

El trasfondo es el lío monumental que se hace siempre la Junta con las políticas contra la violencia de género o para promover la igualdad y la corresponsabilidad. De hecho, el año pasado el Ministerio de Igualdad tuvo que retirar la financiación dada porque la Consejería de Igualdad destinó dinero del Plan Corresponsables para financiar unas jornadas juveniles de tauromaquia que promovía el Instituto Andaluz de la Juventud algo que tiene, como todo el mundo sabe, mucho que ver.

Realmente, entre los objetivos del Plan Corresponsables están la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, el fomento del empleo y la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal. Esto no es planchar una camisa, limpiar el váter el domingo, cambiar un pañal a las 3 de la mañana o levantarse al frigo a por agua fresca si la parienta no la ha puesto en la mesa. El plan es ambicioso, requiere de un cambio de mentalidad, de conocer dónde están los problemas para solucionarlos porque, si las mujeres pasamos más tiempo en la cocina, con la aspiradora, etcétera, se lo quitamos al estudio de unas oposiciones o a tener un trabajo a jornada completa. Este plan hay que tomárselo en serio, con responsabilidad que es lo que no hay en la administración autonómica. En lugar de eso tenemos a 'Gracita Moreno Bonilla' plumero y plancha en mano diciendo «cómo está el servicio».