Gacelas, criaturas hacinadas

El informe pericial del Seprona de la Guardia Civil de Almería sobre las causas de la muerte, en junio, de cuatro gacelas y un arruí ... de especies amenazadas en La Hoya de Almería llegó en el mejor de los momentos y puede que le haya salvado la vida a unos cuantos ejemplares. El equipo de la Benemérita asegura que el fallecimiento de las especies coincidiendo con el ciclo musical de Alamar podría estar relacionada con el «estrés» inducido a los animales por los conciertos, lo que «jugó un papel crucial en la mortalidad» de los mismos. Los y las científicas del CSIC ya lo advirtieron al Ayuntamiento de Almería, pero el consistorio se negó a que los 'ratones de biblioteca' estos les aguaran la fiesta y continuaron con su (des)propósito. Así fue. Es muy probable que, finalmente, se determine que el empecinamiento municipal fue el causante del fallecimiento de varias especies protegidas. Cuánto honor. Ahora, a la vista del informe del Seprona y para evitar una nueva denuncia, el ciclo de música flamenca que se celebra en mayo se ha cambiado de ubicación, aunque muy a regañadientes.

Inevitablemente, regresa el debate de la conveniencia de realizar mudanza de gacelas a otro espacio más idóneo para que su existencia, mantenimiento y reproducción no se sigan interponiendo al desarrollo cultural de la ciudad que justo tiene que darse ahí.

Así es, la ciudad cambia, crece, se modifica y, con ello, las costumbres, pero es el consistorio quien debe aportar ese lugar y, de momento, no lo encuentra. Menuda tortura debe resultar para el ayuntamiento pensar en un lugar para las dichosas gacelas y negárselo, en lo sucesivo, a otro espacio para más macroconciertos, unos buenos bloques de hormigón o parques comerciales. ¿Dónde meterlas? Quizá, realmente, quienes deben quedarse allí son los animales, pero ahora resulta que son «criaturas hacinadas»; palabras nuevas del argumentario municipal que no han sido puestas en la boca de ningún científico o científica de La Hoya que, más bien, piensan que las gacelas campan a sus anchas y que quienes les están comiendo el terreno son los eventos culturales que hasta ahora no molestaban porque no estaban allí, en su puerta.

La alcaldesa ha dicho que están «hacinadas» y, además, les ha elevado a la categoría de «criaturas» como bien aconsejó el añorado Papa Francisco en la encíclica 'Laudatio Si'. Lo escribió haciendo referencia al cántico de San Francisco de Asís, y recuerda que «su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas». Estas palabras del Papa Francisco refuerzan lo que la iglesia católica presenta en su catecismo y en el que destaca que los animales son «criaturas de dios» que «los hombres les deben aprecio» y que «es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales». Entonces, ¿en qué quedamos, alcaldesa?, ¿ahora sí son criuaturas? Si les hubiera tratado como «criaturas de dios» jamás les hubiera sometido a tamaña tortura que les llevó a la muerte –como se espera que se demuestre- y, de paso, no hubiera contravenido el catecismo.