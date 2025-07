Educación especial de vergüenza

La paciencia de las familias de los jóvenes matriculados en el colegio de Educación Especial Princesa Sofía está siendo admirable e infinita. Las delegaciones de ... Desarrollo Educativo y de Salud de la Junta de Andalucía llevan varios cursos ignorando sistemáticamente sus demandas y, por tanto, incumpliendo la normativa sobre la atención tanto educativa como sanitaria que se ha de procurar a estas más de 100 personas con características complejas y, en su mayoría, en una situación de notable vulnerabilidad.

Han sido muchas las demandas realizadas, tantas como mentiras les han contado a posteriori quienes deben solucionar su injusta situación. Hemos visto alguna que otra noticia en prensa, pero no es lo mismo que esto lo cuente un político de la oposición que la madre de uno de los afectados. Recientemente, las familias volvieron a trasladar la penosa situación en la que se encuentra el Princesa Sofía a la prensa y a los presentes nos sobrecogió el testimonio de Eva, la madre de un menor que ha de ser alimentado por botón gástrico. Con toda la templanza del mundo narró cómo acudió un día con su hijo al despacho del delegado provincial de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, para tratar de explicarle la situación, los cuidados que requieren su hijo y el resto de menores y mostrarle que su hijo es incapaz de alimentarse por sí mismo. En su misma situación se encuentran otros 13 en el colegio Princesa Sofía y a todos y todas se les tiene que administrar el alimento tanto en el desayuno como en el almuerzo y, con suerte, cuentan con una persona para hacerlo. Solo una persona para 14 niños y niñas. El año que viene, la situación es peor, porque serán 19 y, de momento, estará la misma persona para hacerlo.

La realidad, según Eva, llegó a ser tan extrema este curso que desde el colegio –que no pueden más y que no tienen culpa de nada- le han llamado para que acuda a alimentar a su hijo. Eso o se quedaba sin comer, porque no había manos en el centro para hacerlo. Eva contó que salió despavorida de su trabajo y no daba crédito: su hijo se quedaría sin comer si no le alimentaba ella misma y, para eso, tuvo que pedir permiso en su trabajo; un lugar en el que, a diferencia de lo ocurrido en las delegaciones de Desarrollo Educativo y de Salud, sí comprendieron de inmediato la situación. Todo esto, según dijo, se lo contó a Francisco Alonso quien se comprometió a dar una solución en enero de 2025. Las familias, dice, «confiaron» en su palabra. «Nos dijo que pondrían lo que le hemos pedido, pero no lo ha hecho». Así, sin más. Una madre desesperada explica al máximo responsable de la administración educativa en Almería su extrema situación, el delegado le asegura que lo arreglará y siete meses después no lo ha hecho y no ha dicho por qué y, por supuesto, los dramas de Eva y de su hijo con botón gástrico no tienen absoluta importancia para él. Eso es credibilidad y, también, empatía y humanismo. ¿Cómo puede el delegado mostrarse tan insensible e indiferente ante el testimonio de una madre que le dice que tiene que alimentar ella misma a su hijo porque no hay personal para hacerlo en el centro al que acude y que, por norma, debe garantizarlo? Si esto sucede mucho más, a Eva le darán en su trabajo un toque o tendrá que pedirse reducción de jornada (no sé si puede) o, directamente, dejar de trabajar. Por eso, campañas de Corresponsables con Moreno Bonilla plancha en mano son muchas cosas, menos un panzón de reír.