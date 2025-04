Por su culpa

Comenta Compartir

Usted, sí, usted que faltó a su cita con el especialista en el Hospital La Inmaculada, Poniente o Torrecárdenas tiene la culpa de que mi ... tío estuviera año y medio esperando a ser operado de la cadera. Usted, sí, usted que faltó a su cita con el especialista en cualquier consulta externa de cualquiera de los tres hospitales públicos existentes en la provincia de Almería es la única persona responsable de que a mi hijo no le atienda el especialista en menos de seis meses para mirarle una cosita que tiene. Usted, que me está leyendo y que no ha ido a una cita con el especialista y no avisó de su ausencia tendrá que vivir con la responsabilidad de saber que ha sido la única causa de que a una mujer intervenida por cáncer de mama le hayan pospuesto hasta dentro de medio año la cita de su revisión porque hay mucha gente esperando o poca para atenderla. Espero que no le pase nada, porque usted que faltó a la suya tendrá la culpa. Como también la tiene de que actualmente, según los datos de la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 105.705 almerienses engrosen alguna de las listas sanitarias de la provincia para ir a especialidades o para operarse, ya por fin.

Así de claro se lo ha dicho esta semana el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, quien deslizó un documento para ser publicado sin razonamiento ni filtro alguno en que reflejaba que 176.454 almerienses no habían acudido a su cita con el especialista en el último año. «¡Qué barbaridad!», quería el delegado que pensara usted. Si lo pensó, pues ganó el delegado. Si, más bien, se detuvo un segundo y se dispuso a analizar la información, a dividir las cifras por los días, por los hospitales, por las especialidades y, sobre todo, por evitar que le den gato por liebre sanitariamente hablando, enhorabuena. 176.454 citas entre tres hospitales, da 58.818; entre 365, da 161 y entre el número de especialidades que hay, como media, en los tres hospitales, que serán unas 100, da una pírrica ausencia diaria de una persona a cualquiera de los servicios de cualquiera de los hospitales de Almería. Solo. ¿En serio? ¿De verdad que la mayor genialidad que se le ha ocurrido para tratar de tapar la vergonzosa cifra de listas de espera sanitarias en Almería es echar la culpa al paciente o a los dos pacientes que, diariamente, se ha ausentado de alguna de las consultas con el especialista? Según la consejera de Salud, en Almería hay 88.000 pacientes esperando a ser atendidos por el especialista y, según el delegado, por lo visto, el marcador estaría en números negativos si nadie hubiera faltado a su cita durante el año pasado. Quiero decir, es el resultado de restar los 176.454 citas de quienes no acudieron a los 88.000 pacientes que están esperando. No da, ¿verdad? Si Salud ha detectado en esto un verdadero problema y que la lista de espera con el especialista estaría a cero si todo el mundo hubiera acudido a la suya, ¿por qué no llaman por teléfono a la gente para asegurarse de que irán? Eso hace mi dentista, mi fisio,… quienes se quieren asegurar que vamos porque, además, se aseguran el cobro. Pues si Salud quiere asegurarse el correcto funcionamiento del sistema, ¿por qué no llama? Teniendo en cuenta que las citas con el especialista se demoran meses, quizá haya gente que se le olvide, que se haya mudado de ciudad por trabajo. Ve a saber. Lo cierto es que tanto el delegado como el resto de responsables del SAS se acuesta tranquilamente cada noche mientras que más de 100.000 almerienses se despiertan en mitad de la noche y cruzan los dedos esperando que lo suyo no sea nada porque, lo mismo, para cuando le den cita, la cosa se pone fea. Esa es la situación por más maquillaje de cifras. Mal por Salud y mal por los 'palmeros'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión