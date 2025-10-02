Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PUERTA PURCHENA

Cribados de mama

«Esta semana he dejado de estar tan tranquila después de que se haya conocido el fallo garrafal de la Consejería de Salud con los cribados, las llamadas de urgencia que debían haber realizado y las cartas que no llegan a los buzones»

Marta Soler

Periodista

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:11

Un mes antes de mi 49 cumpleaños -que fue en agosto- recibí una carta del SAS en la que se me informaba que por viejuna ... entraba ya en la población diana de los cribados de cáncer de mama y me daban cita, directamente, para tres días después de mi aniversario. 'Qué bien funciona esto', pensé. Así que tres días después de soplar las velas me fui a la Bola Azul con mis senos. Me entrevistaron, me espachurraron las mamas y me dijeron que, si hubiera que hacer otra prueba, me llamarían en breve y que, si no, me mandarían el informe vía postal. Genial. Recientemente, recordé que ya habían transcurrido 45 días desde mi mamografía y que no tenía el informe en mi buzón. Tampoco me había llamado nadie para una segunda prueba por lo que, aliviada, consideré que se trataba de una simple demora socialmente aceptada, porque la prueba se me practicó en período estival. Nos hemos convencido, incomprensiblemente, de que los recursos sanitarios disminuyen en verano, pero las enfermedades -y más en estos caso- no entienden de estaciones.

