Cribados de mama

Un mes antes de mi 49 cumpleaños -que fue en agosto- recibí una carta del SAS en la que se me informaba que por viejuna ... entraba ya en la población diana de los cribados de cáncer de mama y me daban cita, directamente, para tres días después de mi aniversario. 'Qué bien funciona esto', pensé. Así que tres días después de soplar las velas me fui a la Bola Azul con mis senos. Me entrevistaron, me espachurraron las mamas y me dijeron que, si hubiera que hacer otra prueba, me llamarían en breve y que, si no, me mandarían el informe vía postal. Genial. Recientemente, recordé que ya habían transcurrido 45 días desde mi mamografía y que no tenía el informe en mi buzón. Tampoco me había llamado nadie para una segunda prueba por lo que, aliviada, consideré que se trataba de una simple demora socialmente aceptada, porque la prueba se me practicó en período estival. Nos hemos convencido, incomprensiblemente, de que los recursos sanitarios disminuyen en verano, pero las enfermedades -y más en estos caso- no entienden de estaciones.

El caso es que esta semana he dejado de estar tan tranquila después de que se haya conocido el fallo garrafal de la Consejería de Salud con los cribados, las llamadas de urgencia que debían haber realizado y las cartas que no llegan a los buzones. Hay unas 2.000 mujeres afectadas en toda Andalucía; criaturas todas ellas que necesitaban, de inmediato, una segunda prueba para comprobar si tenían o no un tumor, pero nadie les llamó. En algunos casos, supone una demora de dos años por lo que el tratamiento al que se les ha tenido que someter, por vía de urgencia, es mucho más agresivo que el que se le hubiera podido hacer años atrás. Todas sabemos cómo va la película porque todas conocemos a alguna mujer que ha tenido o tiene cáncer de mama. Y algo muy dramático es, también, el tono paternalista con el que desde la administración se dirigen a la población femenina. El lunes, martes y miércoles nos decían que 'tranquilas' que son sólo casos aislados: veinte, cincuenta… y ya el jueves eran 2.000. Y subiendo. ¿En manos de quiénes estamos? ¿Cómo puede producirse un 'problema de comunicación' entre un departamento y otro? Y, por supuesto, la culpa será de las y los trabajadores del SAS y no de la falta de recursos de los que disponen para poder hacer las cosas mejor de lo que me consta que les gustaría. Nunca, jamás, en mis 49 años, ningún profesional sanitario me ha tratado mal; ni a ninguno de mis hijos. Esto no es por ellos y ellas, es que no pueden más. Es que no pueden trabajar bien porque no les dan las herramientas, el tiempo y los recursos humanos suficientes para desempeñar el trabajo. Si falla el sistema los culpables son quienes lo diseñan: jefes, jefas y, en este caso, consejeras. A la primera ya le tuvo que dar puerta el presidente de la Junta. No sé a qué espera para hacer lo mismo con la responsable actual.

Siempre decimos que hasta que no pase una desgracia nada va a cambiar. Está pasando. Suceden desgracias por la negligencia del SAS, de quienes diseñan y organizan. En Almería sabemos ya de algunas cuantas: ambulancias que no llegan a tiempo, diagnósticos que no son, tardanzas que repercuten en la calidad de vida de los pacientes que no pueden ver a sus especialistas en tiempo y forma. Pero hay que reclamar. Si no, todo marcha bien a ojos de la administración, porque nadie se queja. Esta mañana pongo la mía.