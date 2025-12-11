Bugonia madrileña

Comenta Compartir

Quién más y quién menos se ha preguntado alguna vez qué hay en la cabeza de Isabel Díaz Ayuso, quién o qué mueve lo que ... quiera que exista en su interior pero, sobre todo, si se trata de un personaje real, si esto que nos está sucediendo está pasando de verdad o si, en el fondo, está interpretando un personaje y que cuando nadie le ve dice cosas normales y deja de actuar erráticamente. Entonces, se me ocurrió pensar que es justo esto último, que ella es una intérprete y, recientemente, después de haber visto 'Bugonia' creo que esa interpretación puede ser, incluso, de naturaleza extraterrenal. Entonces, ella es Emma Stone. Hay un grupo de gente donde me encuentro yo –que soy Jessie Plemons– que creemos que todo lo que hace, por sus devastadoras consecuencias, es un encargo extraterrestre. Ella es una extraterrestre enviada de ve a saber dónde y que está llenando –de momento Madrid, puede que luego sea España o la UE–, de contaminación lingüística y mediática con el fin de acabar por exterminarnos, en este caso, intelectualmente. Evidentemente, ni yo ni el grupo de gente en el que me encuentro le vamos a hacer lo que Plemons y su primo ejecutan en la película de Yorgos Lanthimos y, en este sentido, eliminando por descontado la violencia y lo gore de este largometraje, me quedo con el simple mensaje inicial de que ella es una extraterrestre. Ella es la elegida para acabar con nosotros y nosotras.

A lo largo de los años y del día asistimos a argumentos más o menos desafortunados por compañeros y compañeras de 'profesión' de Isabel Díaz tanto a derechas como a izquierdas, pero nadie –al menos como yo lo veo– alcanza tan elevado nivel y la explicación estriba en el preciso hecho de que lo que ella dice y hace no procede de la tierra donde los argumentos ya son, más o menos, conocidos. Los extraterrestres siempre han sabido hacer bien las cosas. Llevan años preparando el terreno, al igual que en Bugonia. Isabel Díaz Ayuso es una de ellos y ellas y ha sido la elegida. Comenzó desde bien abajo –haciendo de perro de una de sus antecesoras– y ahora se ha propuesto conquistar España. Hay gente que, como yo, lo está viendo venir pero nadie nos hace caso. ¿Cómo va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid una extraterrestre que ha venido a aniquilarnos intelectualmente? Yo, a diferencia de Plemons, no puedo demostrarlo y mucho menos utilizar sus métodos, pero llevamos la misma razón. Como digo, hace tiempo que lo pienso, pero no ha sido hasta después de que dijera que la extinta ETA está planeando conquistar España por el País Vasco cuando se me ha encendido del todo la bombilla. Un argumento así, a día de hoy, sólo puede proceder de alguien no terrenal, no natural, no humano. ¡Ahí está! Llevamos años escuchando y somatizando sus cuanto menos insólitos argumentos, tales como que con el Gobierno actual 'vamos camino de una dictadura', que 'estamos en un estado policial', que 'estamos sometidos por un tirano' que ha llegado al poder 'con un pucherazo', que se trata de un 'caudillo bolivariano', un 'stalinista autoritario' al que, incluso, ha llamado 'hijo de puta' que, en su jerga androide se pronuncia 'hijo de fruta'. Todo esto ha calado bien en las y los humanoides que, incluso, vitorean sus frases de autómata extendiendo sus descabelladas ideas por doquier presos de la abducción a la que nos está sometiendo. Tenemos delante a la extraterrestre como Plemons tenía a Stone y, sin ánimo de fastidiar el final de la película, la cosa pinta tal cual acaba la película: bastante mal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión