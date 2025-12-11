Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bugonia madrileña

«Los extraterrestres siempre han sabido hacer bien las cosas. Llevan años preparando el terreno, al igual que en Bugonia. Isabel Díaz Ayuso es una de ellos y ellas y ha sido la elegida»

Marta Soler

Periodista

Jueves, 11 de diciembre 2025, 22:59

Quién más y quién menos se ha preguntado alguna vez qué hay en la cabeza de Isabel Díaz Ayuso, quién o qué mueve lo que ... quiera que exista en su interior pero, sobre todo, si se trata de un personaje real, si esto que nos está sucediendo está pasando de verdad o si, en el fondo, está interpretando un personaje y que cuando nadie le ve dice cosas normales y deja de actuar erráticamente. Entonces, se me ocurrió pensar que es justo esto último, que ella es una intérprete y, recientemente, después de haber visto 'Bugonia' creo que esa interpretación puede ser, incluso, de naturaleza extraterrenal. Entonces, ella es Emma Stone. Hay un grupo de gente donde me encuentro yo –que soy Jessie Plemons– que creemos que todo lo que hace, por sus devastadoras consecuencias, es un encargo extraterrestre. Ella es una extraterrestre enviada de ve a saber dónde y que está llenando –de momento Madrid, puede que luego sea España o la UE–, de contaminación lingüística y mediática con el fin de acabar por exterminarnos, en este caso, intelectualmente. Evidentemente, ni yo ni el grupo de gente en el que me encuentro le vamos a hacer lo que Plemons y su primo ejecutan en la película de Yorgos Lanthimos y, en este sentido, eliminando por descontado la violencia y lo gore de este largometraje, me quedo con el simple mensaje inicial de que ella es una extraterrestre. Ella es la elegida para acabar con nosotros y nosotras.

