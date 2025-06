El embuste de los dioses milenarios

Comenta Compartir

La reflexión de hoy no necesita prolegómenos. La realidad de España me asusta, aunque más me asustan mis propios paisanos. Sigo sin creerme lo frágil ... que es el ser humano, a pesar de sus cualidades neurológicas y físicas. Nuestros esfuerzos caen en vano por su ineficacia y falta de abordaje. Nos desnudamos ante un grupo de farsantes con capacidades todopoderosas conferidas, de cuya doctrina politeísta se les confiere la cualidad de dioses suprageneracionales que hacen y deshacen como les viene en gana.

La sociedad les otorga el título y les erige un templo desde donde se suministran sus necesidades y copiosos antojos porque sus hazañas no merecen menos. Estas deidades, aparentemente, han hecho tanto bueno que se dotan de vanaglorias y galardones. El pueblo se contenta siendo un hincha de la devoción, apoyando su chiringuito y subvencionado sus festejos. Pero, ¿cómo se mantiene el santuario?, ¿a costa de impuestos inflados?, ¿a costa del sacrilegio de vidas?, ¿miseria y regresión? Estas cuestiones pasan desapercibidas entre los mayores contribuidores que, sin mover un dedo, se refugian en la necedad y la comodidad personal. Ellos los mantienen por medio de votos y apoyo moral. Estos votos se duplican por arte de magia hasta ocupar los escaños santificados por la artimaña y el libertinaje. Este escenario es un modelo genérico al siglo actual y al mundo pasado. La fiesta, de la que arriba os contaba, es de carácter celestial, aunque está llena de diablos. Los apóstoles siguen un rango de camaradería que se complace gradualmente. Se hacen favores de toda clase y siguen la doctrina de los borregos. En el epítome, los ángeles se encuentran en el infierno y sufren las consecuencias de la mansedumbre y la insensatez. Y así, vemos que la historia es más que una sucesión de eventos análogos con pugna entre el bien, el mal y la depravación de las caprichos humanos. El cuento concluye con la gloria de un grupo milésimo de sabandijas, mendaces y manipuladores que nos enseñan «el arte del buen hacer». La moraleja concluye sabiendo que la naturaleza nos ha concebido capacidades extraordinarias que nos son desmerecidas. Solo falta ver el provecho que le sacamos a los sentidos: la vista se contenta con reels, el olfato atrae lo vil, el gusto se embriaga, el oído se deleita con música obscena y el tacto se hace con tacos gordos. El sexto sentido pereció hace mucho tiempo.

