Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Amigos de la Alcazaba, en el mirador Pedro Flores. R. I.

Antas y la puesta en valor del patrimonio arqueológico

«Antas sigue mirando al futuro con los ojos puestos en la Arqueología, pues ya trabajando para excavar el propio yacimiento de El Argar mediante un concurso público de proyectos a partir de 2026»

María Teresa Pérez

Presidenta de la Asociación Amigos de la Alcazaba de Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:58

Comenta

Cuando en la década de 1880 Luis Siret y Pedro Flores excavaron el yacimiento de El Argar, en Antas, fue tal la magnitud de los ... restos encontrados, que decidieron denominar como 'argárica' a la cultura arqueológica dominante en la Edad del Bronce del Sureste peninsular, y como 'argáricos' a todos los yacimientos que fueron descubriendo de ese periodo. Desde entonces, y exceptuando una excavación en 1991, este importante yacimiento ha venido durmiendo el sueño de los justos y no ha visto acompañada su fama con investigaciones en él, tampoco con ninguna musealización ni puesta en valor que se le parezca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  4. 4

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  5. 5 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  6. 6

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  7. 7 Un altar en la calle Elvira para recordar a Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio
  8. 8 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  9. 9 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  10. 10

    Economía prepara un plan de inspecciones para elevar los ingresos fiscales de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antas y la puesta en valor del patrimonio arqueológico

Antas y la puesta en valor del patrimonio arqueológico