Antas y la puesta en valor del patrimonio arqueológico

Cuando en la década de 1880 Luis Siret y Pedro Flores excavaron el yacimiento de El Argar, en Antas, fue tal la magnitud de los ... restos encontrados, que decidieron denominar como 'argárica' a la cultura arqueológica dominante en la Edad del Bronce del Sureste peninsular, y como 'argáricos' a todos los yacimientos que fueron descubriendo de ese periodo. Desde entonces, y exceptuando una excavación en 1991, este importante yacimiento ha venido durmiendo el sueño de los justos y no ha visto acompañada su fama con investigaciones en él, tampoco con ninguna musealización ni puesta en valor que se le parezca.

Esta injustificable situación, no obstante, parece que tocará a su fin, pues el Ayuntamiento de Antas en los últimos años ha realizado una fuerte apuesta por el patrimonio arqueológico, tal y como pudimos comprobar desde Amigos de la Alcazaba en una visita realizada recientemente de la mano de Pedro Ridao Zamora, alcalde de Antas, y Antonio Luis Rodríguez, historiador y técnico de patrimonio.

Así, con buen criterio, el consistorio antuso estableció en 2019 su 'Plan Argar 2020-2030', una planificación con vista a 10 años, con algunos importantes hitos que ya se han puesto en marcha. Algunos de los frutos de ese plan ya han visto la luz, como el Simposio Internacional en El Argar en 2022, o la construcción de un poblado argárico idealizado en 2023 a los pies del propio yacimiento, con guiños a otros lugares argáricos como La Almoloya, en Pliego (Murcia) o la muralla de La Bastida, en Totana,

Este 2025 también ha sido importantísimo para Antas. Por un lado, en mayo, el Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada (MEMOLab) excavó en el Cabezo María, descubriendo un templo paleocristiano único del siglo VI. Por otro, en junio acogió la celebración del I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología 'Luis Siret', que congregó reunió a más de 46 jóvenes arqueólogos de universidades españolas y británicas y del CSIC.

Es de valorar enormemente no sólo los pasos que está dando este Ayuntamiento, sino la implicación de la ciudadanía local, que desde 2023 celebra anualmente una recreación histórica, optando cada año por una temática distinta, pero siempre en torno a la cultura argárica. Este evento se encuentra ya consolidado, pues la del presente año de 2025, que recreó un banquete funerario de una princesa argárica, implicó la participación de 150 figurantes y la asistencia de más de mil personas. De esta forma, el patrimonio y la historia enraízan con la identidad local, generando un fuerte sentimiento de pertenencia y un diálogo directo con el pasado del Sureste peninsular.

Pero además, Antas sigue mirando al futuro con los ojos puestos en la Arqueología, pues ya trabajando para excavar el propio yacimiento de El Argar mediante un concurso público de proyectos a partir de 2026, con una proyección de continuidad a 15 o 20 años. Además, el interesante yacimiento del Cabezo María también se seguirá excavando los meses de mayo de los próximos años, para el cual sin duda sería muy interesante facilitar el difícil acceso a futuros visitantes. El ayuntamiento, igualmente, también tiene puesta la mirada en otros yacimientos como Fuente Bermeja y Lugarico Viejo, también de época argárica.

En definitiva, desde Amigos de la Alcazaba animamos a Antas y a su ciudadanía a que sigan reencontrándose con su pasado, que supone un valor seguro, no solo económico, sino especialmente cultural. En un contexto de despoblación y vaciamiento rural, la apuesta de futuro para Antas pasa por El Argar y la Arqueología.