El charlatán

Me refiero a los que se dedican a ese oficio difícil y apreciado por su clientela.

Quienes los hayan visto y escuchado, recordarán que actúan ... con arte indiscutible para convencer a los indecisos que se plantaban -plantan- ante ellos y que, poco a poco, formaban un círculo alrededor.

En Almería, en la acera junto al Mercado, en la Rambla Obispo Orberá, instalaban su mercancía con la colaboración de un ayudante y se subían a una maleta de madera que hacía de púlpito.

El primer charlatán oficial fue el célebre Ramonet, el hombre, decían, capaz de vender cualquier cosa en cualquier lugar. Hay quien recuerda su estribillo más o menos: ¡Señoras y caballeros!, esta manta zamorana de una calidad insuperable que vale mil quinientas pesetas y que pueden admirar -y ondeaba la manta cual bandera- no la vendo por ese precio. Y, subiendo el tono de voz, continuaba creando un clima de tensión como en una película de Hitchcock.

No, no. No la vendo por mil quinientas, ni por mil pesetas. Ni por quinientas. (Silencio expectante). Esta magnífica manta elaborada en Zamora capaz de hacer olvidar que estamos en invierno puede ser suya por…, (segundos de tensión), ¡doscientas cincuenta pesetas!

Antes de que al público le diera tiempo a respirar, seguía: Y además, al comprarla, le regalo un neceser completo de caballero -mostraba uno- con su espejo, su brocha, su espuma y su cuchilla de afeitar.

Y ante el asombro general seguía: ¡Niño!, saca otra manta para que se la lleve el paisano que se decida, por si la parienta se enfada en mitad de la noche y se va a otra cama con la de Zamora.

Por los años setenta, no sé si ahora, existía en Huércal-Overa mucha afición a este sistema de venta. Había charlatanes profesionales, de generación en generación, que vendían lo que se propusieran por los pueblos de España. Muestra de su buen hacer fue el primer premio del séptimo certamen de charlatanería, conseguido por Juan Asensio Parra, organizado por el Ayuntamiento de Orihuela. Juan Antonio fue invitado en diversos programas radiofónicos y televisivos como '300 millones' y 'Un, dos, tres'.

Después ha habido alguna charlatana ganadora del concurso del que, yo pensé, no seguía realizándose, pero el Ayuntamiento de Orihuela lo mantiene y, al parecer, con bastante éxito.

Este año, el día de San Antón, varios charlatanes han demostrado su profesionalidad, habiendo resultado ganador 'el Pajiso', un hombre, dicen, con un piquito de oro.

Como el que tiene algún aficionado para convencer al personal de que lo que hay que hacer, en mitad de julio, con todo el calor, es comprarle una manta zamorana.