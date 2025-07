Apoyo a los vulnerables

Comenta Compartir

Como una especie de milagro, aquel día todos los diputados de las Cortes dieron el visto bueno al Ingreso Mínimo Vital, casi en una unanimidad ... que ya no se volvió a ver en el congreso. Los de Vox –de qué se trata que me opongo– optaron por abstenerse. Se presentó como una medida para luchar contra la pobreza y la exclusión, cada vez más amenazadora, incluso para quienes, teniendo trabajo, no les llega para salir adelante.

Esto ocurrió en junio del año 2020, hace cinco años, lo cual nos permite analizar los efectos. En nuestra provincia granadina, sin ir más lejos, más de 106.000 personas, es decir, el 10% de la población, se han beneficiado de esta medida en este tiempo. Las mujeres son las que en un 70% acuden a solicitar estas ayudas, y no se amilanan ante las dificultades para cumplimentar los enrevesados formularios, que parecen diseñados con mala idea para que desistan y no los pidan. No cabe duda que tenemos que agradecer a mucha gente muy eficaz en tantas oenegés –y de entre ellos destaca Cruz Roja– que están dispuestas para facilitar que los solicitantes consigan cubrir los requisitos que se les demandan, pues muchos se rinden ante las dificultades, lo que hace que apenas un 9% de extranjeros se benefician de este proyecto. A pesar de esos contratiempos, podemos decir que hoy por hoy en Granada tenemos a 76.116 receptores de las ayudas, de los cuales 30.000 son menores. Detrás de esos datos hay historias de muchos seres humanos que pudieron salir adelante, gracias a este subsidio. Curiosamente, cuando estamos celebrando una medida oportuna y justa para muchas personas, surge una buena acción a cargo del Ayuntamiento de la capital: se trata de una nueva Oficina de Atención a Urgencias y Emergencias Sociales (Oaues), que se abrió el día 1 de Julio, a cargo de la Concejalía de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores. Se trata de «garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante situaciones de necesidad social sobrevenida que se produzcan fuera del horario habitual de atención de los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios (CMSC) y a la Oficina de Atención a Personas sin Hogar (Oapsh)». El objetivo es cubrir la asistencia a los casos más frecuentes que suelen darse: la violencia de género, o contra menores o personas con discapacidad; la pérdida sobrevenida de vivienda, sea por desahucio, incendio u otras causas; las situaciones que afectan a quienes viven en la calle; y otros muchos casos que se suelen dar cada día. En definitiva, se trata de ayudar a personas que se sienten vulnerables en un momento dado y no tienen a quien acudir para que les saque del problema. Esta oficina está abierta desde el día 1 de este mes y prestará servicio de lunes a viernes en horario de tarde de 14.00 a 18.30 horas en los meses de verano, de julio a septiembre, y de 15.00 a 20.30 en horario de invierno, de octubre a junio. El teléfono de contacto es el 605 08 34 68. Además, está en contacto con entidades como San Juan de Dios, Calor y Café, entre otras. Este proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Granada con las personas más vulnerables, sumándose a la red de recursos municipales para ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias individuales o familiares con implicaciones sociales graves para estas personas.

