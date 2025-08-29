En septiembre de 1928 Federico García Lorca escribe una postal al poeta y político colombiano Jorge Zalamea, donde lo invitaba a visitar «la bella ciudad ... de Granada» porque «el otoño ha llegado. Ya la población está animadísima. La universidad abre sus puertas. La Alhambra y los jardines están en su justo punto poético».

El curso para el Ateneo de Granada empieza en septiembre con un ciclo más que consolidado, Poesía en el jardín, este año será su decimoquinta edición; una vez más, la poesía y la música son el preámbulo del otoño cultural granadino. El ciclo está organizado junto al Centro Andaluz de las Letras, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada. Y con la colaboración de la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, el Cuarto Real de Santo Domingo. Fundación Albayzín y el Centro Lucini. Canción de Autor.

El ciclo se inaugura el viernes 4 de septiembre con la poeta y narradora madrileña Marta Sanz a la que acompaña el clarinetista segoviano Ismael Matesanz. El día 11, los poetas, narradores y gestores culturales, Javier Benítez y Adolfo Salazar, estarán acompañados por el gran cantaor y escritor hueteño, Juan Pinilla y el gran guitarrista David Caro.

La programación del día 17 está dedicada a la poeta madrileña Mayte Gómez Molina, que en 2023 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, a la que acompañará 'Mupi', Ricardo Márquez Pérez, artista visual y diseñador gráfico onubense.

Para la clausura, el jueves 25, contaremos con el poeta, narrador roteño, Felipe Benitez Reyes, del que está a punto de publicarse 'La gente' (Fundación José Manuel Lara), acompañado por Paco Cifuentes, que en su último álbum musicalizó poemas del propio Benítez Reyes o Juan José Téllez.

Antes de recibir una respuesta a esta postal, Lorca volvió a escribir al poeta colombiano, en octubre, donde escribía: «¿No piensas venir? Yo en cuanto termine mis trabajos iré a Madrid. gallo se está tirando. Yo dentro de unos días inauguro el Ateneo de Granada, en compañía de Falla. ¿Por qué no vienes a oírme?».

Esta conferencia también formará parte de la programación del Ateneo durante este otoño.