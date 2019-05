Desde los mares del corazón «Por audaz que pueda parecerte, la poesía no está tanto en los libros (como se piensa), sino en los mares que surcas y en el latir mismo de tu vida» ANDRES BOTELLA GIMÉNEZ Lunes, 27 mayo 2019, 00:19

¿Dejamos hablar al corazón? Algunos responderán que demasiado poco. Otros que el corazón es mudo (miren, más bien, si es que está seco). Y hasta puede que haya quienes afirmen que eso es cosa de poetas. Y sin embargo, la intimidad sincera que simboliza el corazón -si permanece en la Verdad- da sentido a la palabra. ¿Poesía o prosa?: ¿qué más da? Ojalá estas humildes líneas sirvan para que muchos acierten a convertir en verso heroico –con acento divino- cada sencillo renglón de su prosa diaria (quiera Dios que legible, no emborronada, ni torcida). De este modo, poesía puede y debe ser la vida misma. Por audaz que pueda parecerte, la poesía no está tanto en los libros (como se piensa), sino en los mares que surcas y en el latir mismo de tu vida.

Así es. El mar es oración continua, alabanza inacabada, tenue música de paz y espejo claro del alma, que se viste de reproche a las barcas que se pierden y a las páginas que faltan; o de añoranza serena de otro Puerto y otras Aguas, como dulce mensajero de una Eternidad que aguarda. ¡Marinero!: notarás, tal vez, un agridulce en el fondo de cada corazón, de cada suspirar, de cada aliento. Existe un desgarrar de yo no sé qué entrañas por yo no sé qué amores, dichas o tormentos. Discurre nuestra vida ¡tan lenta!... ¡tan ligera!..., frecuentemente encinta de anhelos y deseos: vientos de Amor que empujan mar adentro. Aquel marino cantaba: Dios mío te sé tan cerca, tan dentro, que rota el alma me tienes en medio de mi silencio.

Y en amplios horizontes perdida la mirada, con dulce lamentar, serena el alma, escapó su corazón, gozoso en su latir, en tarde clara. Pensaba –ya no, Señor– que andabas lejos. Tan repetido enderezar el rumbo le cansaba. Pero, al rasgar el velo de la añoranza sedienta de los buenos momentos o el recuerdo de quienes pasaron rozando gozosamente su sendero, Te descubrió, Inmenso Océano, tras de todo suceso y cada instante, tras de toda alegría o cada pena, haciendo suya la vida como si le perteneciera, dando sentido a cada braza, a cada tic tac de su reloj, volviendo posible que cada esfuerzo diera fruto; aguardando, con impaciencia cariñosa, tan de Padre..., tan de Amigo...a que el tiempo transcurriera, cada encuentro se produzca y la esperanza fructifique en abrazo sin final, en vida eterna.

Ya no quiere beber en los cántaros que encuentra, ni en cacharros con grietas. Bebe –sí– en la fuente clara, las aguas que brotan frescas y no se estancan, ni pudren, en el manantial que arrulla y les da sentido y fuerza; que, en cacharros, se corrompen, lejos de la fuente fresca; y al acercarse a beber (afanes en el Amor) gusta las aguas diversas. No importa que ejércitos salinos y de espuma, cabellos rizados de la mar, avancen hacia él, sin tregua, ni cesar. Le despiertan el sueño de aventuras. Evocan alboradas. Invitan, alegres, a izar velas, soltar amarras y zarpar. Pero sólo, sólo el ánimo le mueven, que el corazón escapa para Amar.