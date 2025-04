Votar a los 16

Comenta Compartir

Entre los puritanos de la democracia, la corrupción es uno de los pecados más mortales posibles de la política. Yo, sin embargo, siempre he discrepado. ... A nadie le gusta que le roben o que le tomen por imbécil, pero en una democracia si la corrupción no es sistémica, al final a los ciudadanos -que solemos ser poco escrupulosos- no nos asquea el corrupto si no se pasea justo antes de echar el voto. Y, a veces, ni así. Recordemos que Aznar ganó las elecciones del 96 por apenas 300.000 votos, frente a un partido socialista desgastado por tantos años de poder y tantísimos casos de corrupción. Esto no quita que en otros países de Europa la exigencia moral a los políticos y de los políticos sea mucho más alta que en España, que rara vez existe. Pero por muy cómodo que resulte culpar de todo a los candidatos que elegimos, los votantes también tienen responsabilidad en el rumbo que toma su país.

Digo esto porque estamos ya en la segunda quincena de abril y Pedro Tramp sigue en el Gobierno. Es más, ninguno de sus ministros está sentado en el banquillo, ni de suplente. Yo juraría haber escuchado y leído hace meses a todos los escribientes del Pepé Today asegurar que el gobierno de Pedro no iba a poder aguantar y a los meapilas de Vox garantizar que Pedro y Begoña acabarían en la cárcel más temprano que tarde. Desde luego, el juez Peinado está poniendo todo de su parte, pero el problema llega de esa oposición del centrismo soplagaitas que compite con la testicular voxera, porque desde hace tiempo en la derecha catequista queda casi nada de cerebro y demasiado de testículos. En este sentido, el PSOE ha conseguido hacer valer su cuasimonopolio mediático y el caso más escandaloso de corrupción en estos momentos -Ábalos, Koldo y compañía- está pasando por nuestras pantallas como si fuesen fulanos que nada tenían que ver con el partido socialista y con el gobierno sanchista-podemita. Si ni identificas la corrupción contante y sonante con un partido, difícilmente ese partido pagará peaje alguno en las urnas. Y eso que el ex ministro valenciano fue la mano derecha de Pedro y uno de los hombres más fuertes del socialismo del siglo XXI. Ahora parece, siguiendo la senda de ocuparse de problemas inexistentes porque son incapaces de solucionar los existentes, que el Gobierno plantea esa idea original de Podemes de rebajar el derecho al voto a los 16 años. Aquí falla lo más esencial: alguien ha llevado a Moncloa las encuestas equivocadas, porque tengo serias dudas de que el voto mayoritario de los jóvenes de 16 sea de izquierdas. Pero más allá de la inmadurez conocida a los 16, es cierto que tampoco alguien de 18 tiene mejor juicio político que con dos años menos. Lo que me preocupa no es que puedan votar los de 16, sino la cultura política y democrática que traen estas nuevas generaciones crecidas al calor de ese basurero llamado redes sociales y que ha traído a la vida política toda la mierda tóxica e intolerante que uno pueda imaginar. Por desgracia las redes sociales son inevitables y no veo solución. El mundo se está transformando en algo no solamente desconocido sino mucho peor que hasta ahora. La prueba la tenemos en la falta absoluta de criterio y de tolerancia de mucha gente joven que esparce su bilis y su ignorancia en esas redes y el papel de los miedos de comunicación al servicio de intereses no solamente políticos sino otros más oscuros. En la manipulación y en el juego del poder no solamente está la política vigente. Según el CIS, la mayoría de españoles ya tienen su kit de guerra anti-putin preparado. Lo que no saben esos españoles es que desde hace un par de semanas ya no existe la amenaza de Putin, que ahora toca la amenaza de Trump. Y cuando pase esto de los aranceles, de nuevo aparecerá otro sonajero para distraer a las sociedades. Las democracias enferman y uno de sus peores virus se llama redes sociales. Y de aquí vienen las próximas hornadas de nuevos votantes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión