No vamos a volver al armario

Dice el tango que 20 años no es nada, pero vaya si lo son. Es cierto que cuando los pasas parecen un suspiro, pero en ... dos décadas suceden demasiadas cosas que cambian nuestra vida. De ahí que cuando hace unos días me di cuenta de que habían pasado 4 lustros desde la aprobación del matrimonio homosexual, no pude evitar sentirme mucho más viejo de lo que me gustaría. La aprobación del matrimonio gay fue un punto de inflexión para que todos los homosexuales de España nos sintiésemos mucho más ciudadanos y los armarios empezaran a vaciarse por derecho, no solo por hechos, que también.

Me llama la atención el revuelo que ha causado que, a raíz de esta celebración, se le haya dado a Zapatero la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort- máxima distinción en el ámbito de Justicia- con algunos ex magistrados y personalidades varias gritando que van a devolver la suya porque no pueden tolerar que los equiparen con ZP. Pues nada, pueden devolver su medalla o destrozarla con un taladro porque absolutamente a nadie le importa que tal ex juez esté molesto por una condecoración que, en este caso, es plenamente de justicia. Vivimos en un país tan desquiciado que muchos confunden el ridículo con rebeldía. Una cosa es que Zapatero sea uno de los personajes políticos más siniestros de la historia de España, y otra es que no se le pueda premiar y reconocer por lo único bueno que hizo durante su mandato. Llegados a este punto, es desesperante el complejo o la indefinición que muestra aún el Pepé Today con el Orgullo. La campaña en redes de este año habrá sido diseñada por el becario de la CEU más capillita sin sentido alguno del ridículo, pero muestra la incompetencia de la derecha de los votos cuando tiene que defender algo que le molesta a Vox. Además de las frases empalagosas de todos los miembros pepeiros, es sintomático el encargo que le hicieron al becario: que la bandera gay no apareciera como tal en los mensajes emitidos. El Pepé parece incapaz de superar su pecado original al respecto: que hace 20 años votaron en contra del matrimonio gay y que Rajoy ordenó llevarlo al Tribunal Constitucional, presumiendo, encima, de que había sido una decisión tomada personalmente por él, dejando claro que la única vez que ha hecho algo en política ha sido para quitarle derechos y dignidad a los homosexuales. Por otro lado, es innegable que esto del movimiento gay- con sus siglas interminables- y la evolución de la bandera tradicional- a una horrorosa que los más viejos del lugar ni entendemos ni reconocemos- nos ha llevado a que ser gay en este país conlleve una especie de sumisión ideológica y sentimental a esa izquierda radical que ha capturado el colectivo como una pieza más de su rodillo ideológico cuasi totalitario. Y no hace falta saber demasiado de la historia como para comprender que toda polarización de algo provoca la reacción contraria. Ahí tenemos a Vox, la derecha de las botas, que intenta ocultar su homofobia, pero defienden un discurso de odio contra el colectivo LGTBI peligroso y en la línea de su verdadero proyecto para España, que no es otro que la involución democrática y social y la imposición de su catecismo protofalangista. Mi sensación después de 20 años es que, lamentablemente, se busca un borrado progresivo de la homosexualidad; por parte de la izquierda radical, al incluir cada vez más «identidades y colores» en el colectivo, donde ser homosexual sería lo menos importante; y por parte de la derecha de las botas, porque su deseo es que los gays y lesbianas volvamos al armario y a vivir una vida «discreta», lo que quiere decir sin derechos ni libertad.

