Los toros no son cultura

Estamos llegando al 20 de noviembre y este año de la victoria sobre Franco 50 años después está quedando muy deslucido. Es evidente que en ... cinco décadas España ha cambiado mucho, pero no tanto como para no reconocerla ni la madre que la parió, que diría Guerra. Porque, desgraciadamente, en el 2025 estamos en el tránsito de hacer de este país no un hijo algo torpe de la Transición sino un auténtico bastardo de la democracia, que cada vez es menos y peor. No hemos vuelto a una dictadura, por mucho que los palmeros de Cox lo repitan, pero estamos permitiendo que nos impongan un modelo de país donde se divide a los españoles en buenos y malos del mismo modo que en la posguerra se edificó el nuevo régimen sobre los vencedores y vencidos.

Muchas veces he escuchado aquello de la «tercera España» para referirse a los políticos o intelectuales que tuvieron que huir para que no los matasen los nacionales y los republicanos. Cómo olvidar que una de las últimas estupideces de Ciudadanos fue proponer enseñar en las escuelas a Chaves Nogales. Pero algo de esto es cierto: la posición más arriesgada y más valiente en un sistema polarizado es la de quedarse en medio. Otra cosa es que en ese centro estén algunos tibios, pusilánimes y oportunistas sin mucho sentido de para dónde sopla el viento; la realidad es que frente a los inquisidores puritanos a izquierda y derecha, la democracia como sistema plural y liberal que hemos conocido hasta ahora únicamente sobrevivirá si una mayoría compone esa «tercera España».

Precisamente el CIS ha preguntado sobre esto del franquismo, con resultados no tan sorprendentes: el 21% cree que la dictadura fue «buena o muy buena», y el 17% cree que la democracia es un sistema peor que el franquista. De los menores de edad que no votaron en el 2023, casi el 33% considera que los años de Franco fueron buenos para España. No por casualidad a la izquierda podemita se le han quitado las ganas de rebajar el voto a los 16 años, porque es una evidencia que una mayoría de esos votantes acabarían apoyando a la derecha de las botas.

Hay quien puede expresar su horror ante estos resultados, pero son el reflejo natural de un país donde se mezclan vivencias personales, una pésima educación histórica y política y un intento de manipulación de la memoria nacional que encuentra resistencia en muchos jóvenes adoctrinados a través de las redes sociales.

Hablando de Franco, 50 años después de su muerte en la cama - aunque sufriendo mucho en sus últimas semanas, eso sí- nos asomamos a la actualidad de la patria y nos encontramos debatiendo sobre el aborto mientras vemos campañas de la derecha defendiendo la tauromaquia. Solo falta revisar el derecho al divorcio para sentirnos en una especie de túnel del tiempo paralizado. Ahora, además, tenemos el antisanchismo como una especie de motor del estilo del antifranquismo donde cabe todo odio al presidente del Gobierno pero donde más allá de eso no existe un proyecto ni claro ni ilusionante de alternativa para los españoles.

Raxoi anda perdido contando cada día un nuevo disparate sobre la inmigración mientras Ayuso se revela casi sin remedio como un gatillazo decepcionante de lo que podría haber sido una derecha valiente y moderna pero responsable. Porque es ella la que encabeza dos debates absurdos y de desgaste para su propio partido: la polémica sobre cumplir la ley del aborto y la obsesión enfermiza de potenciar el espectáculo taurino como si fuera una esencia nacional preciosísima.

Los toros son, desde luego, la expresión más cavernícola y atrasada de la identidad española, pero desde luego que no son cultura como para encima ser un patrimonio nacional de especial protección.