Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
OPINIÓN

Los toros no son cultura

«Los toros son, desde luego, la expresión más cavernícola y atrasada de la identidad española, pero desde luego que no son cultura como para encima ser un patrimonio nacional de especial protección»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:33

Comenta

Estamos llegando al 20 de noviembre y este año de la victoria sobre Franco 50 años después está quedando muy deslucido. Es evidente que en ... cinco décadas España ha cambiado mucho, pero no tanto como para no reconocerla ni la madre que la parió, que diría Guerra. Porque, desgraciadamente, en el 2025 estamos en el tránsito de hacer de este país no un hijo algo torpe de la Transición sino un auténtico bastardo de la democracia, que cada vez es menos y peor. No hemos vuelto a una dictadura, por mucho que los palmeros de Cox lo repitan, pero estamos permitiendo que nos impongan un modelo de país donde se divide a los españoles en buenos y malos del mismo modo que en la posguerra se edificó el nuevo régimen sobre los vencedores y vencidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  5. 5 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  6. 6 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad
  7. 7 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 Desarticulada una banda que cultivaba marihuana a gran escala en Granada y Málaga para vender en Europa
  10. 10 El PP alerta de «riesgo real» de un nuevo apagón en Granada tras la interrupción del suministro del pasado martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los toros no son cultura