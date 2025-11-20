¿Seguro que Franco ha muerto?

Uno pensaba que después de 5 décadas ya nada habría que escribir sobre Franco, pero estaba equivocado. Al final es como en toda efeméride, como ... el 23F o el día de la Constitución: llega un punto donde todo lo que se diga o es del estilo abuelo gagá que no para de contarnos las mismas historias, o bien son tonterías. Con lo de Franco estamos a mitad de camino entre ambas. Pensará quien me lea que entonces yo estoy cometiendo el mismo pecado, y es así. Yo no quería volver a hablar del dictador gallego, pero me obligan.

Leo encuestas sobre los 40 años de dictadura que me suenan de haberlas leído cientos de veces, pero los medios progresistas se ve que las reutilizan para recordarnos lo vivo que sigue aún el franquismo y el peligro que tiene la extrema derecha en la juventud. Bueno, últimamente también nos alertan que no solo los jóvenes, sino que los jubilados y la clase obrera analfabeta se está pasando a la derecha de las botas. La cuestión es que en la reflexión- por llamarlo de alguna manera- que hacen las cabezas pensantes de la izquierda, jamás se plantean si la culpa de ese voto cada vez mayor a la extrema derecha también puede ser la deriva sectaria y estúpida de gran parte de los partidos de izquierdas de este siglo. Porque la propaganda puede tener muchos efectos- no hay más que ver la historia de mitad del siglo XX-, pero la realidad siempre acaba por imponerse cuando la gente descubre que no, que no es posible atravesar un muro de piedra y, además, si lo intentas te acabas rompiendo la cabeza o los dientes.

Así, por ejemplo, estas semanas hemos asistido a reportajes donde, 50 años después, los de siempre nos volvían a contar las mismas chorradas de qué estaban haciendo cuando Franco murió. Por supuesto, no ha faltado el documental de cómo se tomaron las fotos del dictador agonizando y algunos testimonios de los médicos que lo mantuvieron con vida artificialmente por no sé qué pretensión de que muriese un 20 de noviembre. 40 años de dictadura dan para muchos libros y alguna que otra película, pero el problema llega cuando hay una izquierda empeñada en mantener a Franco vivo porque sienten que es su misión derrotarlo. Ya lo he escrito alguna vez y sigo pensándolo firmemente: hay políticos e «intelectuales» en este país que si pudiesen volver a 1936 no lo harían para intentar evitar la Guerra Civil sino para ver si esta vez pueden ganarla.

Al final, es cierto que mientras se habla de Franco no se habla de otra cosa, aunque el drama de España no es que el Caudillo muriese entre terribles sufrimientos en una cama de la Paz, sino que la actual clase política habría hecho imposible la Transición a la democracia que se hizo entonces. Ya sé que los comunistas de hoy odian esa Transición, hecha en gran parte gracias a los comunistas de entonces. Pero odian esa época porque en realidad lo que odian es la misma democracia liberal y la propia España. La mejor España de toda nuestra historia se encuentra como resultado de la gran obra que hicieron entonces tras la muerte del franquismo- porque el franquismo murió con Franco- pero la inercia de ese tiempo ya se agotó hace unos años.

Que siga habiendo nostálgicos de Franco no es nada alarmante porque siempre los habrá y siempre fueron una minoría insignificante. Otra cuestión es que ahora al resucitar al dictador haya descerebrados que quieran admirarlo. Alguno se preguntará estos días si es seguro que Franco murió; pero la gran pregunta que debemos hacernos en si nuestra democracia se está muriendo.