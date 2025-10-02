Inmigración y aborto

Uno intenta ser original cada semana, pero es algo imposible en este país que entró en un bucle autodestructivo desde hace algunos años. Hay semanas ... que toca un palo, otras que cambia de registro, pero al final son ya canciones que estamos hartos de oír. Lo peor de los problemas no son sus consecuencias, sino cuando compruebas que no existe nadie capaz de solucionarlos o que quienes tienen que solucionarlos están muy cómodos viviendo de ellos. Entre las muchas definiciones de política está aquella de que se inventó -por así decirlo- para buscar maneras de facilitar la convivencia social y el progreso del bienestar, al menos en los sistemas democráticos. Desgraciadamente, en estos tiempos actuales la política en Occidente va por otros derroteros muy distintos y peligrosos para la libertad.

Como decía, el centro soplagaitas del Pepé siempre acaba en el mismo resultado: acelera cuando tiene que frenar y frena cuando tiene que acelerar. Por eso nunca está donde debería, ni termina de llegar a donde sería útil para los españoles, aunque en el GPS de la derecha solo tengan como destino único el poder. A Raxoi, que lleva años esperando el taxi a Moncloa, le dio por decir hace unos meses que él nunca pactaría con Vox un gobierno de coalición, que no es lo mismo que pactar con la derecha de las botas para llegar al gobierno. Cuando uno escucha estas fanfarronerías se acuerda de dos cosas: de cómo el PP ya nos ha mentido para conseguir nuestro voto (no subiremos los impuestos, que decían en las elecciones de 2011); y que en la actualidad ya han gobernado en coalición con Vox hasta que Abascal decidió que le daría más votos estar fuera de los gobiernos autonómicos que dentro. Pero hay otra tercera opción que se va revelando mientras pasa el tiempo: que el Pepé Today ha apostado por ponerse una especie de maquillaje voxista que lo convierta en una derecha de las botas, pero de charol. Habrá aparecido algún brujo de estos de las encuestas que se creen que han inventado ellos la política, para convencer a Raxoi de que los votos que necesita para la mayoría absoluta no vendrán de los desencantados socialdemócratas, sino de los votantes de Abascal. No digo que desde el punto de vista matemático esto no sea cierto, pero desde la óptica política-electoral es bastante más cuestionable.

En este sentido, Raxoi ha decidido que como no puede hacer nada contra Pedro- eso lo ha dejado en manos del juez Peinado- lo mejor es utilizar como reclamo electoral el problema de la inmigración, dedicándose a ir anunciando ideas más o menos disparatadas para que la gente entienda que van a tener también mano dura contra los inmigrantes que delincan o no se integren en nuestro país, esto último algo bastante discutido y discutible, como diría el lobista chino ex presidente del gobierno español. Sin embargo, creo que la mayoría de votantes que ven como asunto central esto de la inmigración van a votar mucho antes a Vox que a Cuca Gamarra.

Por su fuera poco, desde Madrid aparece Almeida para rescatar otra polémica trasnochada de estas que gustan mucho a los votantes radicales de la derecha y despiertan de manera peligrosa a votantes dudosos de la izquierda: el aborto. El actual alcalde de Madrid es un ejemplo de político inepto, nefasto, incompetente hasta la saciedad, pero que ha tenido un buen aterrizaje reputacional en su parcela territorial. Pero el único rasgo de Almeida- además de ser un desastre como alcalde- es su alma de monaguillo del Concilio de Trento. Hoy ya reconocido que eso del síndrome postaborto es algo no diagnosticado en ninguna guía médica, pero ya es tarde para dar marcha atrás a esta iniciativa salida directamente de las esencias opusdeinas. A ver si con suerte, para la semana próxima, la flotilla ha conseguido salvar a los Palestinos del ejército israelí.