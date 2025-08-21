Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

OPINIÓN

Estado fallido

«La derecha de las botas lleva años anunciando constantemente el apocalipsis final que no llega, pero está llegando, y de ahí que en el pecado de la exageración lleven la penitencia de contar con un techo electoral»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:44

Desde la pandemia del COVID, todas las crisis o desgracias que suceden en España repiten un mismo patrón: falta absoluta de previsión, incompetencia del mando, ... irresponsabilidad política y amarillismo mediático. Sobrevivir a este conjunto mortal es complicado, pero no puede mantenerse eternamente en el tiempo. Por eso la derecha de las botas lleva años anunciando constantemente el apocalipsis final que no llega, pero está llegando, y de ahí que en el pecado de la exageración lleven la penitencia de contar con un techo electoral. Por mucho que esto parezca un alivio considerable- que no emulen a Le Pen a Milei o a Trump- los españoles no podemos consolarnos mientras sentimos- aunque muchos no quieran ver- que antes de morir la democracia o desaparecer la nación está fallando lo que sostiene el sentido de ciudadanía y el motor del sistema político: el Estado español. Y es curioso, porque esta expresión- Estado español- es la frase favorita de los separatismos para canalizar su odio a España; pero difícilmente va a importar que siga existiendo España si no funciona el Estado español.

