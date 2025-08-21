Estado fallido

Desde la pandemia del COVID, todas las crisis o desgracias que suceden en España repiten un mismo patrón: falta absoluta de previsión, incompetencia del mando, ... irresponsabilidad política y amarillismo mediático. Sobrevivir a este conjunto mortal es complicado, pero no puede mantenerse eternamente en el tiempo. Por eso la derecha de las botas lleva años anunciando constantemente el apocalipsis final que no llega, pero está llegando, y de ahí que en el pecado de la exageración lleven la penitencia de contar con un techo electoral. Por mucho que esto parezca un alivio considerable- que no emulen a Le Pen a Milei o a Trump- los españoles no podemos consolarnos mientras sentimos- aunque muchos no quieran ver- que antes de morir la democracia o desaparecer la nación está fallando lo que sostiene el sentido de ciudadanía y el motor del sistema político: el Estado español. Y es curioso, porque esta expresión- Estado español- es la frase favorita de los separatismos para canalizar su odio a España; pero difícilmente va a importar que siga existiendo España si no funciona el Estado español.

Estos días atrás, viendo actuaciones- nunca mejor dicho- y entrevistas del presidente de Argentina o de Estados Unidos, pensaba que una de las claves de su éxito es la determinación con la que hacen o dicen cualquier cosa. No hablo ni de sus ideas ni de sus actos, sino de la seguridad que desprenden en lo que están haciendo. Todo lo contrario que el tradicional centrismo soplagaitas de ese Pepé Today de Raxoi que lo mismo un día quieren pasarle por la derecha a Abascal que al siguiente están implantando en sus autonomías con lengua cooficial políticas lingüísticas que poco tienen que envidiar a Cataluña. ¿Cómo era eso del bilingüismo cordial? No existe tal cosa, pero a Feijoy le preocupa mucho más la recuperación de Morante de la Puebla que los derechos de los españoles si quieren irse a trabajar a Galicia.

Como decía al principio, el grave problema de España no es su gobierno u oposición- que también- sino la falta absoluta de soluciones que se vislumbra de cara al futuro. Desde que se implantó el estado de las autonomías y después de las crisis vividas estos últimos años, hay elementos suficientes y claros para darnos cuenta de que la estructura estatal de competencias no funciona como debería, y todo esto se traduce en vidas peores y muertes evitables en muchos casos. Por supuesto que nadie del PSOE ni del Pepé va a atreverse a sentarse de manera honesta para buscar un pacto de Estado- desde luego este sí necesario- para aclarar o incluso rediseñar el reparto de competencias, porque las Autonomías han consolidado una estructura de poder y de negocio que está por encima del servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía. No es que España carezca de recursos para logar un diseño que permita una vida mejor; es que España cuenta con unos políticos que solamente sirven a sus intereses, con la variable que a veces sus intereses personales se alinean con la ansiedad de las masas.

Yendo a lo cotidiano, poco se puede esperar de unos dirigentes incapaces de entender qué significa la foto de Trump reunido con los líderes europeos para ver qué pasa al final con Ucrania. El Pepé manda a sus mindundis de verano a criticar a Pedro por no pintar nada en Europa, pero no se enteran que es Europa la que no pinta nada en el mundo. España ni funciona, ni tenemos a nadie capacitado para proponer una solución viable con determinación y sin populismos baratos envueltos en la bandera del aguilucho.