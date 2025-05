Cuidado con los salvadores de la democracia

Decía Ayuso, hace unos días, que el clima político y social en España rozaba ya el preguerracivilismo, y siendo esto la típica exageración de la ... derecha impotente, algo de razón encierran sus palabras. La clave está en saber diferenciar si esta situación existe realmente en partes importantes de la sociedad, o por el momento solo se reproduce en las redes sociales y en las burbujas político-sectarias de cada partido. Pero la polarización manifiesta de nuestra vida pública es algo innegable, cuyos culpables están perfectamente definidos, a pesar de que existe una maquinaria mediática encargada de poner al mismo nivel a los inductores y a los reaccionarios.

Como decía al principio, creo que a lo largo de estos años he criticado la forma de «hacer oposición» –por llamarlo de alguna manera– tanto del centrismo soplagaitas como de la derecha beata taurina, cuyo denominador común casi siempre ha sido el apocalipsis continuo desde que gobierna Pedro Sánchez. Es cierto que los mamporreros de Vox son más salvajes en las redes, pero no podemos olvidar aquella infame portada de Pablo Casado donde anunciaba con una sonrisa de oreja a oreja que España estaba en quiebra técnica (cito de memoria). La realidad es que, en cada escándalo del gobierno, en cada filtración, en cada conversación de whasup, teníamos a la típica legión escandalizada asegurando que esto ya era el colmo de los colmos, que ninguna democracia podía aguantar esto y que mañana mismo debería de dimitir el presidente del Gobierno. Por no hablar de las centenares de predicciones fallidas de que Pedro no llegaba a la próxima comida dominical en la Moncloa. Algunos no quieren darse cuenta de que todo lo que sucede en este país hace ya tiempo que dejó de ser lo normal y lo lógico.

Siendo sinceros, nuestro sistema democrático y político está profundamente dañado y con signos de salud preocupantes. Estamos en ese punto donde la cura a nuestra actual situación institucional puede llegar a ser peor que la enfermedad si no se administra de manera adecuada y precisa. La derecha de los votos es incapaz de acertar en la forma y en el cuánto; y la derecha de las botas solo quiere meter al gobierno en la cárcel y bautizarnos a todos los demás. No sé si eso que llaman «el mal menor» sería suficiente como para sacarnos de este pozo oscuro de basura en el que chapoteamos los ciudadanos constantemente; pero, desgraciadamente, los españoles nos enfrentamos a una hora crítica sin tener ningún referente válido en el que confiar el timón de la salvación. Ya sé que hay todólogos intentando blanquear y coronar a Espinosa de los Monteros como el hombre de Estado que necesita el país, pero si es que llegásemos a ese punto entonces sí sería la hora de huir de la Península como si no hubiese un mañana.

Confieso que me preocupa la estrategia del Pepé Today en su obsesión por llevar cuanto antes a Raxoi al gobierno. En redes, además de múltiples disparates inconstitucionales, veo a muchos creyéndose que toca salvar nuestra democracia como si fuesen una especie de mini churchiles a los que le ha llegado su día D. Por supuesto que Mariano ya ha convocado una manifestación contra Pedro para aparentar como que sirve para algo, pero la movilización callejera encierra peligros cuando se trata de legiones de salvadores impacientes de la democracia.

Entiendo que ante la descomposición del sistema político y de convivencia uno no puede quedarse de brazos cruzados. Pero aquí nadie quiere explicar lo frágil que son todos los pasos que se dan cuando se trata, ciertamente, de salvar la democracia. En la actualidad no existe vía más eficaz ni mejor que unas elecciones Generales. Lo que pasa es que muchos dicen que no podemos esperar más. Pregunto: ¿no podemos esperar más o no pueden ellos esperar más?