Si no recuerdo mal, en las últimas semanas he escrito algún artículo explicando lo que significaba Ábalos para el PSOE y para el propio Pedro; ... ahora llegan los 'wassup' privados que nos escandalizan, pero viene a confirmar lo que era evidente, por mucho que los medios mamporreros al servicio de la izquierda nos quisieran convencer que el ex número dos del partido socialista trampista era poco más que alguien que pasaba por allí y lo colocaron en un ministerio. Es evidente que la derecha está encantada con esta violación de la intimidad porque cree que esta vez, sí que sí, el Gobierno acabará cayendo en breve, y por eso la papisa Xoana ha adelantado el cónclave pepeiro para aparentar como que hacen algo, cuando no hay nada más mediocre, cansino y repetitivo que el centrismo soplagaitas.

Llegados a este punto, en la política no es complicado ser más moderado o radical, porque lo realmente difícil es ser coherente, y con esto de las conversaciones privadas de Pedro Tramp con su mano derecha se demuestra como la guía moral y ética de nuestra democracia está claramente averiada, ya que las filtraciones solo son intolerables cuando afectan a los nuestros, a pesar de que no existen odios más profundos y extensos que entre compañeros de partido. Como es cierto que la izquierda ha utilizado todos los medios imaginables- menos el asesinato- en su guerra contra la democracia- en general- y la derecha- en particular-, ahora no está legitimada para pedir al Pepé que no use información privada contra el Gobierno.

Pero yo sí creo en el derecho a la intimidad hasta del presidente de un país y el contexto en el que se realizan esas conversaciones. Ahí tenemos a Tellado explicando que nunca encontrarían insultos similares en los mensajes privados de Raxoi con sus lacayos, aunque tengo muy serias dudas de que el portavoz pepeiro pusiera la mano en el fuego- literalmente- por defender esa afirmación. Sea como sea, todos en privado decimos cosas que si se expusieran al público producirían escándalo, y sobre usar motes o insultos, sinceramente, pocas cosas hay más placenteras que el llamar por su verdadero nombre a las cosas y a las personas. No sé si me explico.

Claro que esto de los mensajes del presidente no solo le ha servido a la oposición, sino también a esa resistencia no ya clandestina, sino manifiestamente inútil, que ha quedado dentro del PSOE contra el rodillo trampista. Porque hay quien piensa que Page, Lambán y demás oportunistas a la espera tendrán la misión de reconstruir el partido hacia un nuevo renacer socialdemócrata clásico, algo que intuyo bastante complejo porque la izquierda se ha corrompido tanto espiritual e ideológicamente que no es el problema de un solo nombre, por muy tirano y déspota que sea. Así aparece de nuevo Susana Díaz, con sus tradicionales lágrimas de cocodrilo, en ese papel de víctima del navajeo sanchista, intentando hacernos creer lo mal que ha sido tratada por Pedro. Y como apenas hay memoria en la era del selfi, hay gente dispuesta a creerla.

La realidad es que pocos políticos son más farsantes que la ex presidenta andaluza, con el agravante de que si Pedro Sánchez existe presidencialmente es por culpa de la ambición desmedida y obsesiva que tuvo Susana en su momento. Por supuesto que si descubriéramos los mensajes privados de aquella época de las primarias entre los miembros del partido serían infinitamente más escandalosos que estos que estamos viendo ahora. Pero escandalosos en las dos direcciones. Y de esto puedo dar fehacientemente fe porque sé de lo que hablo.

Desgraciadamente, y por mucho que nos entretengan las conversaciones privadas de los demás, hay cosas mucho más preocupantes y urgentes en nuestro país que nos demuestran la deriva imparable que llevamos desde hace años, como la situación en el aeropuerto de Barajas. Dicen que qué imagen para los turistas, pero aquí el problema no es el turismo, sino los ciudadanos residentes. Digo, sin dudarlo, que Barajas es el reflejo del estado actual de España.