Ciudadanos militantes

«A raíz de los incendios forestales, se vuelve a abrir uno de los típicos debates soporíferos que casi cada verano sale a la luz: ¿tienen los políticos derecho a las vacaciones?»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15

Estoy realmente asombrado por la cantidad de expertos que tenemos en España en materia contra incendios. Creo que es necesario exportar a algunos a Europa ... porque aquí no caben todos. Eso sí, tanta cháchara para que al final cualquier crisis o tragedia en este país tenga el mismo denominador común: incompetencia en la gestión, circo mediático e irresponsabilidad política. La tragedia de los españoles es que debemos elegir entre una izquierda sectaria y mediocre o una derecha mediocre y ridícula. Algunos dirán que el sectarismo hace más daño a las sociedades y, sin duda, así es. Lo que sucede es que todos los males de la ineptitud no se resuelven con esa patética ridiculez que destila el centrismo soplagaitas.

