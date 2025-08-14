Ciudadanos militantes

Estoy realmente asombrado por la cantidad de expertos que tenemos en España en materia contra incendios. Creo que es necesario exportar a algunos a Europa ... porque aquí no caben todos. Eso sí, tanta cháchara para que al final cualquier crisis o tragedia en este país tenga el mismo denominador común: incompetencia en la gestión, circo mediático e irresponsabilidad política. La tragedia de los españoles es que debemos elegir entre una izquierda sectaria y mediocre o una derecha mediocre y ridícula. Algunos dirán que el sectarismo hace más daño a las sociedades y, sin duda, así es. Lo que sucede es que todos los males de la ineptitud no se resuelven con esa patética ridiculez que destila el centrismo soplagaitas.

A raíz de los incendios forestales, se vuelve a abrir uno de los típicos debates soporíferos que casi cada verano sale a la luz: ¿tienen los políticos derecho a las vacaciones? Yo digo rotundamente que sí, porque desde que gobierna- es un decir- Pedro Sánchez, cada año diversos mamporreros de la derecha de las botas se quejan de que el presidente o sus ministros disfruten de unos días oficiales de veraneo. Esta cuestión se extiende cuando coincide algún tipo de desgracia con los gobernantes en la playa y muchos piden que dejen la sombrilla y vuelvan urgentemente al lugar del desastre. Lo mejor de todo es que mientras los palmeros critican al presidente del gobierno por no ir corriendo a los sitios quemados, defienden las merecidas vacaciones en Miami de Ayuso, ¿para qué va a volver Isabel a Tres Cantos si quien debería de estar pisando la tierra quemada es Pedro Sánchez? Y así sucesivamente. La realidad es que lo que deberían de hacer los responsables políticos es diseñar, aprobar y ejecutar una política competente en materia contra incendios, que evite que cada verano estemos lamentándonos de los mismos males. Lo dije con lo del covid y lo repito aquí: da la sensación de que no se aprende de nada y que tropezaríamos una y otra vez con la misma piedra.

Dejando de lado los incendios, estas semanas estamos asistiendo a algo mucho más preocupante para nuestra convivencia y nuestra estabilidad como país: el discurso del odio religioso- que no es otro que odio xenófobo- de Cox contra el islam. Por supuesto que esta estrategia es rentable electoralmente; claro que tiene un fondo de realidad; pero el coste social y democrático es carísimo.

Para no perdernos en este asunto, debemos partir con una idea esencial: cuando la izquierda habla de estado laico o de laicidad, en realidad quieren decir odio al catolicismo. El apego que muestran con la religión musulmana no solamente es antitético desde el punto de vista ideológico-natural, sino que responde a ese rechazo intrínseco de la izquierda del rencor a todo lo que tenga que ver con occidente, cuyas bases son indiscutiblemente cristianas. Pero como España se constituye como un estado democrático y social de derecho, tanto en la Constitución como en la ley orgánica 7/80, se deja bastante claro que los poderes públicos tienen la obligación de aplicar las medidas efectivas para hacer real el derecho a la libertad religiosa (artículo 2.3 de la LO) y que solo por motivos muy tasados como la moralidad pública o la seguridad se podrán limitar el ejercicio de estos derechos (artículo 3). Es evidente que nada de lo sucedido en Jumilla responde a cuestiones de derecho, sino a coces electorales de la derecha de las botas.

Abascal ha vuelto a demostrar que detrás de su bandera muy española que solo huele a caverna y a rancio, existe un concepto excluyente y autoritario de la «patria». A Cox no les sirve el Rey y tampoco les valen ahora los obispos. No se puede poner en cuestión el derecho fundamental a la libertad religiosa por motivos de «identidad nacional». Es urgente un debate honesto sobre la inmigración- la que llega y la que está- pero por esto mismo no debemos sucumbir a la trampa del odio falangista.