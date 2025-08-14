Ciudadanos militantes
«A raíz de los incendios forestales, se vuelve a abrir uno de los típicos debates soporíferos que casi cada verano sale a la luz: ¿tienen los políticos derecho a las vacaciones?»
Marcial Vázquez
Politólogo
Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15
Estoy realmente asombrado por la cantidad de expertos que tenemos en España en materia contra incendios. Creo que es necesario exportar a algunos a Europa ... porque aquí no caben todos. Eso sí, tanta cháchara para que al final cualquier crisis o tragedia en este país tenga el mismo denominador común: incompetencia en la gestión, circo mediático e irresponsabilidad política. La tragedia de los españoles es que debemos elegir entre una izquierda sectaria y mediocre o una derecha mediocre y ridícula. Algunos dirán que el sectarismo hace más daño a las sociedades y, sin duda, así es. Lo que sucede es que todos los males de la ineptitud no se resuelven con esa patética ridiculez que destila el centrismo soplagaitas.
A raíz de los incendios forestales, se vuelve a abrir uno de los típicos debates soporíferos que casi cada verano sale a la luz: ¿tienen los políticos derecho a las vacaciones? Yo digo rotundamente que sí, porque desde que gobierna- es un decir- Pedro Sánchez, cada año diversos mamporreros de la derecha de las botas se quejan de que el presidente o sus ministros disfruten de unos días oficiales de veraneo. Esta cuestión se extiende cuando coincide algún tipo de desgracia con los gobernantes en la playa y muchos piden que dejen la sombrilla y vuelvan urgentemente al lugar del desastre. Lo mejor de todo es que mientras los palmeros critican al presidente del gobierno por no ir corriendo a los sitios quemados, defienden las merecidas vacaciones en Miami de Ayuso, ¿para qué va a volver Isabel a Tres Cantos si quien debería de estar pisando la tierra quemada es Pedro Sánchez? Y así sucesivamente. La realidad es que lo que deberían de hacer los responsables políticos es diseñar, aprobar y ejecutar una política competente en materia contra incendios, que evite que cada verano estemos lamentándonos de los mismos males. Lo dije con lo del covid y lo repito aquí: da la sensación de que no se aprende de nada y que tropezaríamos una y otra vez con la misma piedra.
Dejando de lado los incendios, estas semanas estamos asistiendo a algo mucho más preocupante para nuestra convivencia y nuestra estabilidad como país: el discurso del odio religioso- que no es otro que odio xenófobo- de Cox contra el islam. Por supuesto que esta estrategia es rentable electoralmente; claro que tiene un fondo de realidad; pero el coste social y democrático es carísimo.
Para no perdernos en este asunto, debemos partir con una idea esencial: cuando la izquierda habla de estado laico o de laicidad, en realidad quieren decir odio al catolicismo. El apego que muestran con la religión musulmana no solamente es antitético desde el punto de vista ideológico-natural, sino que responde a ese rechazo intrínseco de la izquierda del rencor a todo lo que tenga que ver con occidente, cuyas bases son indiscutiblemente cristianas. Pero como España se constituye como un estado democrático y social de derecho, tanto en la Constitución como en la ley orgánica 7/80, se deja bastante claro que los poderes públicos tienen la obligación de aplicar las medidas efectivas para hacer real el derecho a la libertad religiosa (artículo 2.3 de la LO) y que solo por motivos muy tasados como la moralidad pública o la seguridad se podrán limitar el ejercicio de estos derechos (artículo 3). Es evidente que nada de lo sucedido en Jumilla responde a cuestiones de derecho, sino a coces electorales de la derecha de las botas.
Abascal ha vuelto a demostrar que detrás de su bandera muy española que solo huele a caverna y a rancio, existe un concepto excluyente y autoritario de la «patria». A Cox no les sirve el Rey y tampoco les valen ahora los obispos. No se puede poner en cuestión el derecho fundamental a la libertad religiosa por motivos de «identidad nacional». Es urgente un debate honesto sobre la inmigración- la que llega y la que está- pero por esto mismo no debemos sucumbir a la trampa del odio falangista.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.