OPINIÓN

Amnistía de títulos universitarios

«A pesar de la habitual falta de memoria histórica de los españoles, fue con Luis Roldán cuando se destapó el primer caso importante de un político que había mentido sobre sus estudios»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:55

Aunque el Pepé Today en un alarde de estupidez tan típica del centrismo soplagaitas haya puesto de moda la inquisición mediática de los títulos universitarios ... de los políticos, lamento decir lo siguiente: que falsifiquen o se inventen títulos nuestros representantes no es, ni de lejos, de los principales problemas que tenemos los españoles. A pesar de la habitual falta de memoria histórica de los españoles, fue con Luis Roldán cuando se destapó el primer caso importante de un político que había mentido sobre sus estudios. La pregunta es clave: todos los delitos que cometió, incluido el haberse llevado el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, ¿lo hizo porque no terminó sus estudios o porque era un sinvergüenza sin demasiada conciencia? Lo digo porque estos días hemos tenido que escuchar a muchos todólogos poniendo el acento en el curriculum de los políticos como si fuese la explicación de todos nuestros males.

