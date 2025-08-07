Amnistía de títulos universitarios

Aunque el Pepé Today en un alarde de estupidez tan típica del centrismo soplagaitas haya puesto de moda la inquisición mediática de los títulos universitarios ... de los políticos, lamento decir lo siguiente: que falsifiquen o se inventen títulos nuestros representantes no es, ni de lejos, de los principales problemas que tenemos los españoles. A pesar de la habitual falta de memoria histórica de los españoles, fue con Luis Roldán cuando se destapó el primer caso importante de un político que había mentido sobre sus estudios. La pregunta es clave: todos los delitos que cometió, incluido el haberse llevado el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, ¿lo hizo porque no terminó sus estudios o porque era un sinvergüenza sin demasiada conciencia? Lo digo porque estos días hemos tenido que escuchar a muchos todólogos poniendo el acento en el curriculum de los políticos como si fuese la explicación de todos nuestros males.

Lo mejor de la estrategia del Pepé es el efecto ventilador que se ha producido sobre la política en general. Si alguien en Génova 13 cree que con el «Maxim Huerta» que le han aplicado a Noelia ha puesto al PSOE contra la pared, entonces es que los becarios que les envían de las universidades cayetanas están peor preparados que nunca. Pero dentro de esta cortina de humo sobre los estudios de los cargos y cargas de los partidos, me llaman la atención algunos eruditos que vienen a explicarnos soluciones sin haberse leído leyes que desconocen. Por ejemplo, cuando piden una ley para que en los altos mandos directivos públicos estén personas «de valía». Esa ley ya existe: la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Una ley que establece en su artículo 2, lo siguiente: «El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar». Parece que el problema de los enchufes no viene de que no exista una ley que regule estos puestos.

Siguiendo la senda del festival populista, otros piden que se apliquen las sanciones de la citada ley a cargos políticos que nada tienen que ser con los altos cargos del Estado. Estos sí se han leído la ley por encima, pero yerran en su ámbito de aplicación, a pesar de que es cierto de que se contempla la destitución en el cargo y la no compensación por el cese para aquellos que hubiesen falseado datos o documentos. Creo que la honestidad en la vida pública es algo que no sirve regular en derecho cuando no se penaliza en las urnas.

Lo que realmente debe preocuparnos- y ocuparnos- es el gravísimo problema de la vivienda que existe en España, sobre todo en Madrid, ese modelo de paraíso de la libertad que nos venden los comerciales de Ayuso. Todas las Administraciones Públicas de este país tendrían que estar trabajando de manera conjunta para dar una solución a una crisis de extrema gravedad que afecta a uno de los principales derechos de una persona, en cuanto ser humano y ser ciudadano: el poder vivir libremente en su hogar. No se trata ni de soluciones expropiatorias ni bolivarianas; en muchas ciudades el mercado ha fomentado una especulación salvaje que arroja a miles de personas al sufrimiento y el malvivir. Para reconocer esta situación no hace falta tener estudios universitarios. Ya para encontrar la solución, a lo mejor sí.