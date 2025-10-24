Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La hoguera de Correa

Observar desde fuera algunos procesos judiciales remite más al estudio de la geología que al derecho

Manuel Pedreira Romero

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:24

No es necesario un doctorado cum laude en Ciencias Jurídicas por Yale para concluir que la máxima «justicia tardía, justicia baldía» es una verdad del ... tamaño del Louvre. El mundo judicial es denso y viscoso. El tiempo corre de otra manera en las sedes de los juzgados, un lugar donde los plazos previstos en las leyes se estiran como chicles y los relojes no marcan las horas entre legajos, expedientes, grapadoras y carpetas cuyos colorines fracasan una y otra vez en su intento de suavizar el tedio inmemorial de los papeles que contienen. Observar desde fuera algunos procesos judiciales remite más al estudio de la geología que al derecho. Desde dentro, cuando la hacienda o el prestigio de uno están en liza, ha de percibirse como el lento avance de un cáncer.

