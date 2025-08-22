Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Farfolla universitaria

Manuel Pedreira

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:56

Antes de que el fuego arrase también estas palabras quiero agarrar por la cola una de las serpientes del verano, una culebra informativa que abrió ... portadas, inspiró editoriales, excitó la pluma de los columnistas y provocó dimisiones y hasta un dramático intento de suicidio. Hablo de la causa general abierta contra los currículos académicos de nuestros políticos, un asunto menos interesante que el de sus patrimonios pero que quizás habría de interesarnos más. Del disparo de salida se encargó una pujante diputada madrileña del PP que se inventó unos títulos inexistentes y, muy compungida, dimitió con una larga carta en redes sociales en la que no ofreció ninguna explicación sobre lo sucedido, algo así como una dimisión en oxímoron. Abierta la puerta de los corrales, los entorchados académicos de unos cuantos políticos salieron en estampida buscando su lugar en el mundo sin encontrarlo. Dimitió un fulano de Vox y un mengano del PSOE. En ese último caso, la historia se cerró de una manera abrupta y dolorosa con un ingreso hospitalario y un final que esperamos feliz. Pero entonces llegó el fuego y arrasó con todo. También con esta serpiente que rescato chamuscada bajo dos metros de ceniza.

