Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

¿Cuándo volverá mi ex?

Nos quedamos en la inopia ante las grandes preocupaciones socialesdel ciudadano, que no suelentener que ver con la cosa pública sino con sus asuntos

Manuel Montero

Manuel Montero

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:48

Comenta

Estamos entretenidos con las trifulcas del gobierno, los dimes y diretes de la oposición, las corrupciones y los juicios de mandamases, pese a que suenan ... repetitivos. Por eso nos quedamos en la inopia ante las grandes preocupaciones sociales del ciudadano, que no suelen tener que ver con la cosa pública sino con sus asuntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  3. 3 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  4. 4

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  7. 7 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  8. 8

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  9. 9 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  10. 10

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Cuándo volverá mi ex?