Estamos entretenidos con las trifulcas del gobierno, los dimes y diretes de la oposición, las corrupciones y los juicios de mandamases, pese a que suenan ... repetitivos. Por eso nos quedamos en la inopia ante las grandes preocupaciones sociales del ciudadano, que no suelen tener que ver con la cosa pública sino con sus asuntos.

Así, se sorprende uno al saber cuál es la pregunta más repetida en la India, cuando van a consultar su futuro a los adivinos, que allí son legión. Es la siguiente: «¿cuándo volverá mi ex?».

Una expedición por internet, distintas lenguas y países, comprueba que es una preocupación general, en los países donde se generan ex, no donde la separación es imposible. Pues resulta que, con esas excepciones obvias, este tema se convierte en un género propio, bien asentado, pues la pregunta se repite, sean islandés, ruso, alemán, italiano, inglés, holandés, francés, etcétera. Parte de la humanidad no está preocupada por sí Sánchez aguanta ni por las baladronadas de Trump o los resultados del fútbol, que vaya temporada, sino por el deseado retorno del ex a la vida conyugal.

Invita al optimismo saber que las rupturas, que en las películas suelen ser siempre dramáticas e irreversibles –como yo creía que sucedía en la realidad–, no se ven como definitivas por sus protagonistas y que inmediatamente los ex, al menos uno de ellos, espera ansioso el retorno y sabe que se producirá.

Una alemana sienta el principio, bastante compartido: «Todos vuelven. Todos y cada uno de los ex vuelven». Tiene experiencia: «Todos mis ex han vuelto». Tal sucesión de ex indica sin embargo que el retorno no resulta siempre. Lo explica: «uno era infiel, otro un monstruo y el tercero es un desequilibrado mental». Se conoce que la mujer tiene mala suerte con sus parejas pero un gran corazón, pues los readmitiría aunque ya sospechaba de qué pie cojeaban.

Así las cosas, abundan los consejos para conseguir el retorno y consultorios donde te guían en el trance, por módicos precios. Lo primero: no tener prisa: suelen tardar hasta un año en volver, aunque en Rusia son más rápidos, con un promedio de 2,56 meses. Todo está calculado.

Hay señales de que irremediablemente volverá: si te sigue en las redes sociales, sí no se ha llevado todas las cosas de casa, si rápidamente liga con otra pareja –sorprendentemente, según los especialistas es señal de que te echa ya de menos–, si mantiene el contacto con los amigos comunes… También tú tienes que contribuir a que la vuelta se produzca: con algún cambio, no darle la vara presionándolo, liberándote un poco, etcétera. Hasta te conviene un autoanálisis emocional y establecer una estrategia. Los islandeses tienen un preciso cronograma en cinco pasos.

No siempre estos sistemas sofisticados funcionan: muchos ex vuelven a evaporarse y en algún país calculan que sólo el 30% retorna definitivamente.

La vida social es mucho más apasionante de lo que nos parece a partir de los monotemas políticos y deportivos.