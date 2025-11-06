La ruptura de Junts con los socialistas liquida la mayoría gubernamental y, en consecuencia, mata la legislatura. Sin embargo, esta seguirá viviendo, siquiera al modo ... zombi. Alguno alegará que en el fondo no hay novedad, que la política que nos patrocinan los mandos y jalean los hooligans ya estaba muerta, colapsada por la reducción al absurdo.

Y tendrá razón, demostrando de paso que el cinismo puede ser una razón de Estado.

Lo dicho: hay vida después de la vida, al menos en la era sanchista. La legislatura apenas pasó de nonata, como si dijéramos nacida póstuma; pero navegaba renqueante, aunque al pairo, sin rumbo ni objetivo. Sin presupuesto ni producción legislativa, mantenía la ficción de una mayoría gubernamental. Ahora ya no. La defección de Junts no permite la quimera de que el hijo de Frankenstein está vivo.

El monstruo de Frankenstein estaba hecho con trozos de distintos cuerpos, cosidos entre sí, que tomaban vida como consecuencia del experimento «científico». Sin embargo, su estado natural es el de la muerte propia de sus componentes, y cabe suponer que a ella retornarán sus ingredientes cadavéricos si fracasa el experimento.

Pues bien: en esas estamos. Ya no hay mayoría, ni siquiera ficticia. El gobierno se mantiene en el vacío, no se sabe bien para qué.

No importa. Seguirá viviendo tras su muerte, contraviniendo los usos no escritos de las democracias parlamentarias, en las que sin apoyos no hay gobierno, embarcado en una aventura incomprensible e inútil, pues no se ve la gracia de un gobierno sin presupuestos, proyectos ni capacidad de gobernar.

Vivir después de la vida ha sido siempre el gran sueño. Por eso no extraña que Sánchez y los suyos estén pletóricos: la realización plena de las ilusiones de Sánchez sería que lo abandonasen todos –salvo Bildu, la joya de su corona– y aun así que todos lo admirasen como Júpiter redivivo, el hiperpolítico que lidera el mundo progre y tritura a la derecha y extrema derecha con sus solas artes.

¿La vida después de la vida es motivo de regocijo? Eso parece, a juzgar por la dicha que emanaba Sánchez en la Comisión del Senado. Daba la impresión de que verdaderamente se sentía como en el circo, a la vez espectador, equilibrista, perrito marilyn, domador, tigre de Malasia, clown y mentalista prodigioso. No se acuerda de muchas cosas o no le constan. Por eso es tan feliz, pues la memoria causa muchos desvelos y desasosiegos de conciencia.

«No guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en el bolsillo», le atribuyen a Einstein. Pues eso. Cicerón: «el que sufre tiene memoria», por lo que su carencia evita males y desconsuelos. El refranero explica bien las excelencias del olvidadizo: «no se acuerda el cura de lo que hizo cuando fue sacristán».

Hay vida «sanchista» después de la vida. Se construye sobre la amnesia.